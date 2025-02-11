İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

Basında Kadıköy 11 Şubat 2025

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’da etkili olan kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kar yağışı ve buzlanmaya karşı toplam 19 araç ve 85 personel, gece ve gündüz kar nöbeti yapacak. Kadıköy Belediyesi, ilçedeki yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için 6 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 tuzlama aracı, 5 iş makinesi, 1 greyder, 1 dolgu aracı, […]