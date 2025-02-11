İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı.
‘Kent uzlaşısı’ operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. gözaltına alındı.
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