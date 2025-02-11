สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

Yayınlanma:
ABONE OL
İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı.

‘Kent uzlaşısı’ operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

İLGİLİ HABER Ataşehir’de öğrenciler için oluşturulan “İngilizce eğitim koridoru” açıldı

 

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. gözaltına alındı.

9 belediyeye
atasehir
Başkan Yardımcılarının
Belediye
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
istanbul
İstanbul'da
Kartal ve
Kent Uzlaşısı
son dakika
tarafından aralarında
terör operasyonu

İlgili Haberler

Kadıköy Belediyesi Kar Yağışı İçin Hazır
Basında Kadıköy
11 Şubat 2025
Kadıköy Belediyesi Kar Yağışı İçin Hazır

Kadıköy Belediyesi,  İstanbul’da etkili olan kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kar yağışı ve buzlanmaya karşı toplam 19 araç ve 85 personel, gece ve gündüz kar nöbeti yapacak. Kadıköy Belediyesi, ilçedeki yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için 6 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 tuzlama aracı, 5 iş makinesi, 1 greyder, 1 dolgu aracı, […]

Müze Gazhane’de Cem Güventürk’ün Kişisel Sergisi “Ay, Güneş ve Ay” Açıldı!
Basında Kadıköy
10 Şubat 2025
Müze Gazhane’de Cem Güventürk’ün Kişisel Sergisi “Ay, Güneş ve Ay” Açıldı!

Sanatçı Cem Güventürk’ün “Ay, Güneş ve Ay” başlıklı ikinci kişisel sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde Müze Gazhane’de açıldı! Serginin açılış daveti 8 Şubat akşamı İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Mustafa Alabora, Teoman, Ceyda Düvenci-Güçlü Mete, Şahika Ercümen, Betül Demir, İpek Erdem gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sanat tarihinin ve insanoğlunun en önemli iki […]

Başkanı Kösedağı, “Meclise katılan çocukların kente dair önerilerini almak istiyoruz
Basında Kadıköy
10 Şubat 2025
Başkanı Kösedağı, “Meclise katılan çocukların kente dair önerilerini almak istiyoruz

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi tanışma toplantısı, 9 Şubat Pazar günü Alan Kadıköy’de yapıldı. Toplantıya katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Çocuklar meclise katılım sağlayın. Kente dair o güzel önerilerinizi almak istiyoruz” dedi   İLGİLİ HABER Barış Manço’nun Dolu Dolu Geçen Kırk Yıllık Sanat Hayatı Çocukların yaşadığı kente dair taleplerini dile getirmesi ve kentteki sorunlara yönelik […]

Esenyurtlu Sanayiciler Sorunlarını Gazetecilere Anlattı
Genel
10 Şubat 2025
Esenyurtlu Sanayiciler Sorunlarını Gazetecilere Anlattı

Esenyurt, İstanbul’un önemli sanayi merkezlerinden biri olarak sanayicilerin artan sorunlarıyla gündeme geldi. M. Remzi Tanış başkanlığındaki Basın Platformu, Esenyurtlu sanayicilere bir ziyaret gerçekleştirerek, iş dünyasında karşılaştıkları sorunları dinledi. İş Gücü Eksikliği ve Kredi Erişimi Sorunları İLGİLİ HABER Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yeni projelerini Yıldız’a anlattı   Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) Başkanı […]

Ataşehir’de yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden hemşirelerin yargılanmasına başlandı

Ataşehir’de yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden hemşirelerin yargılanmasına başlandı

Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Acun Ilıcalı pişman mıdır?

Acun Ilıcalı pişman mıdır?

Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üzerine yıkılması kamerada

Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üzerine yıkılması kamerada

Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor