Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yeni projelerini Yıldız’a anlattı

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Alirıza Yıldız, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Çekmeköy’de yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Yıldız, yapılan görüşme hakkında yaptığı değerlendirme de: “Uzun yıllardır dostluğumuzun devam ettiği Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile baş başa bir sohbet gerçekleştirdik. Çekmeköy’ün gelişimi, geleceğe yönelik projeleri ve ilçedeki güncel konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Çekmeköy’de hayata geçirilen çalışmalar, vatandaşların beklentileri ve ilçenin geleceğine dair önemli konular ele alındı. Başkan Orhan Çerkez’in vizyonu doğrultusunda atılacak adımlar ve belediyenin planladığı projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
Çekmeköy’ün sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında daha da ileriye taşınması için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çerkez, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek adına tüm ekibiyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.
Dostane bir atmosferde geçen bu buluşma, Çekmeköy’ün gelişimi konusunda önemli fikirlerin paylaşılmasına vesile oldu” dedi.
İlgili Haberler
Sanatçı Cem Güventürk’ün “Ay, Güneş ve Ay” başlıklı ikinci kişisel sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde Müze Gazhane’de açıldı! Serginin açılış daveti 8 Şubat akşamı İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Mustafa Alabora, Teoman, Ceyda Düvenci-Güçlü Mete, Şahika Ercümen, Betül Demir, İpek Erdem gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sanat tarihinin ve insanoğlunun en önemli iki […]
Esenyurt, İstanbul’un önemli sanayi merkezlerinden biri olarak sanayicilerin artan sorunlarıyla gündeme geldi. M. Remzi Tanış başkanlığındaki Basın Platformu, Esenyurtlu sanayicilere bir ziyaret gerçekleştirerek, iş dünyasında karşılaştıkları sorunları dinledi. İş Gücü Eksikliği ve Kredi Erişimi Sorunları İLGİLİ HABER Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) Başkanı Turgut Şavlı, sanayicilerin […]
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İLGİLİ HABER İstanbul Müftülüğü […]
BEŞİKTAŞ’ta, bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İstinat duvarının yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Yanki Sokağı’nda meydana geldi. Birlik sitesi bahçesinin istinat duvarı, yağışın etkisiyle ağırlaşan toprağı taşıyamayarak park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. […]