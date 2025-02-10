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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yeni projelerini Yıldız’a anlattı

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yeni projelerini Yıldız’a anlattı

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Alirıza Yıldız, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Çekmeköy’de yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Yıldız, yapılan görüşme hakkında yaptığı değerlendirme de: “Uzun yıllardır dostluğumuzun devam ettiği Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile baş başa bir sohbet gerçekleştirdik. Çekmeköy’ün gelişimi, geleceğe yönelik projeleri ve ilçedeki güncel konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Çekmeköy’de hayata geçirilen çalışmalar, vatandaşların beklentileri ve ilçenin geleceğine dair önemli konular ele alındı. Başkan Orhan Çerkez’in vizyonu doğrultusunda atılacak adımlar ve belediyenin planladığı projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Çekmeköy’ün sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında daha da ileriye taşınması için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çerkez, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek adına tüm ekibiyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Dostane bir atmosferde geçen bu buluşma, Çekmeköy’ün gelişimi konusunda önemli fikirlerin paylaşılmasına vesile oldu” dedi.

Alirıza Yıldız
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Çekmeköy'de
Haberciler Federasyonu
ile
İstanbul Gazete ve
Orhan Çerkez
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