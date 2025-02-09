Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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KOMEDYEN OLARAK SAHNE ALIYOR

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul’daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç’ın bir performansında, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti. Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir’i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç’ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.