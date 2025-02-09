Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tutuklanan Dilmaç, İstanbul’daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.
Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç’ın bir performansında, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti. Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir’i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç’ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.
İlgili Haberler
Kadıköy’de bıçaklanan İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda 24 Ocak’ta bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi, yaşam mücadelesi veriyor. Minguzzi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İLGİLİ HABER Ataşehir’de çocuklar için tehlikeli zıp zıplar yürekleri hoplattı Arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için […]
İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesince, Kilis, Mardin ve Suriye’nin Azez bölgesi ziyaret edilerek ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ailelere yardımda bulunuldu. İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un koordinesinde gerçekleşen ziyarette TDV’nin bölgedeki çalışmaları incelendi, yetim öğrenciler ve ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelinerek yardımlar ulaştırıldı. Kilis Müftüsü Alettin […]
Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde olası İstanbul depremine hazırlık yapmak için deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Deprem gerçeğinin farkındayız ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Deprem zamanında irtibat ve doğru haberi almak çok önemli. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya çağırıyorum” dedi. İLGİLİ HABER Kadıköylü Mizahçı İzel Rozental’in […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile birlikte sahneledikleri “Winterreise”, Şubat ayında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor. İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un yorumu ile sahnelenen; Avusturyalı besteci Franz Schubert’in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi “Winterreise”(Kış Yolculuğu) sanatseverlerin büyük […]