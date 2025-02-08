Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üzerine yıkılması kamerada

BEŞİKTAŞ’ta, bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İstinat duvarının yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Yanki Sokağı’nda meydana geldi. Birlik sitesi bahçesinin istinat duvarı, yağışın etkisiyle ağırlaşan toprağı taşıyamayarak park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda ve çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilirken tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede çalışmalarda bulundu. Toprak altında kalan ve hasar gören araçlar, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki araçların üzerine yıkılması görülüyor. Olayın büyüklüğü gündüz ortaya çıktı.
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