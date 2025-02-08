Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Kadıköy’de bıçaklanan İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda 24 Ocak’ta bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi, yaşam mücadelesi veriyor.
Minguzzi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.
Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde olası İstanbul depremine hazırlık yapmak için deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Deprem gerçeğinin farkındayız ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Deprem zamanında irtibat ve doğru haberi almak çok önemli. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya çağırıyorum” dedi. İLGİLİ HABER Kadıköylü Mizahçı İzel Rozental’in […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile birlikte sahneledikleri “Winterreise”, Şubat ayında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor. İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un yorumu ile sahnelenen; Avusturyalı besteci Franz Schubert’in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi “Winterreise”(Kış Yolculuğu) sanatseverlerin büyük […]
Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı. Tiyatrolar, atölyeler ve aktiviteler çocuklar ile ailelerin yoğun katılımıyla geçti. İLGİLİ HABER İSTANBUL KIŞ HAZIRLIKLARI AKOM KONTROLÜNDE Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, sömestir şenliklerinde çocukların mutluluklarına ortak olmak için ailesiyle birlikte birçok etkinliğe katılım sağladı. Fakat; dikkat çeken bir detay […]
Anadolu rock ve pop müziğinin önemli isimlerinden, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, vefatının 26. yılında anılıyor. Manço, Türk müziğine yaptığı katkılarla hafızalarda iz bırakmış bir sanatçıydı. Kültür-Sanat ve Mizah Platformu Sanat Şeysi.com yazarlarından, menajer İlhan Özer bu haftaki yazısında Barış Manço’yu kaleme aldı. İLGİLİ HABER Yapı Müteahhitlerinin şartları güncellendi “BARIŞ MANÇO” […]