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Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

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Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Kadıköy’de bıçaklanan İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda 24 Ocak’ta bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi, yaşam mücadelesi veriyor.

Minguzzi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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