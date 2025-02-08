Kadıköy’de bıçaklanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Ataşehir 03 Şubat 2025

Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı. Tiyatrolar, atölyeler ve aktiviteler çocuklar ile ailelerin yoğun katılımıyla geçti. İLGİLİ HABER İSTANBUL KIŞ HAZIRLIKLARI AKOM KONTROLÜNDE Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, sömestir şenliklerinde çocukların mutluluklarına ortak olmak için ailesiyle birlikte birçok etkinliğe katılım sağladı. Fakat; dikkat çeken bir detay […]