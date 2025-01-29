Çekmeköy’de Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz İçin Yeni Bir Merkez Açıldı! Fizyomake Merkezi

Çekmeköy’de sağlıklı yaşamı destekleyen yepyeni bir adres: Fizyomake Merkezi! Modern yaklaşımlarla kişisel sağlık ve hareket ihtiyaçlarına cevap veren bu merkez, uzman kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor.
Fizyomake Merkezi’nde Sunulan Hizmetler:
Fizyomake Merkezi, sağlıklı yaşamı sadece egzersizle değil, kişiye özel yaklaşım ve terapi teknikleriyle de destekliyor. Eğer siz de sağlıklı bir yaşam sürdürmek, daha iyi hissetmek ve güçlü bir bedenle günlük hayatınızı daha verimli hale getirmek istiyorsanız, Fizyomake Merkezi Çekmeköy’de sizi bekliyor!
Mehmet Akif mahallesi Şahinbey caddesi no:75/A kat:4 daire:7 Kalemkuş iş merkezi
Çekmeköy – İstanbul
İletişim: Tel:05347878293
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