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Çekmeköy’de Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz İçin Yeni Bir Merkez Açıldı! Fizyomake Merkezi

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Çekmeköy’de Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz İçin Yeni Bir Merkez Açıldı! Fizyomake Merkezi

Çekmeköy’de sağlıklı yaşamı destekleyen yepyeni bir adres: Fizyomake Merkezi! Modern yaklaşımlarla kişisel sağlık ve hareket ihtiyaçlarına cevap veren bu merkez, uzman kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Fizyomake Merkezi’nde Sunulan Hizmetler:

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  • Egzersiz Danışmanlığı: Kişiye özel egzersiz programları ile fiziksel sağlığınızı iyileştirin ve yaşam kalitenizi artırın.
  • Postür Düzeltme ve Destek: Sağlıklı bir duruş için yapılan analizler ve özel yönlendirmelerle vücudunuzu dengeleyin.
  • Klinik Pilates: Kasları güçlendirmek, esneklik kazanmak ve genel vücut sağlığını iyileştirmek için uygulanan pilates seansları.
  • Manuel Terapi Destek: Kas-iskelet sistemi sağlığını iyileştirmek için uygulanan rahatlatıcı terapi teknikleri.
  • Ağrı Yönetimi: Günlük yaşantınızı etkilemeyen, ağrılarınızı hafifletmeye yönelik uzman çözümler.

Fizyomake Merkezi, sağlıklı yaşamı sadece egzersizle değil, kişiye özel yaklaşım ve terapi teknikleriyle de destekliyor. Eğer siz de sağlıklı bir yaşam sürdürmek, daha iyi hissetmek ve güçlü bir bedenle günlük hayatınızı daha verimli hale getirmek istiyorsanız, Fizyomake Merkezi Çekmeköy’de sizi bekliyor!

Mehmet Akif mahallesi Şahinbey caddesi no:75/A  kat:4 daire:7 Kalemkuş iş merkezi

Çekmeköy – İstanbul

İletişim: Tel:05347878293

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