AKKUYU NÜKLEER TÜRK GENÇLERİ İÇİN KARİYER FIRSATLARI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) personeline yönelik üç yıllık ücretsiz eğitim programına 2025 yılında 70 kişi katılacak. Programın tüm mezunları istihdam edilecek.
Rusya’nın önde gelen teknik üniversitelerinin yüksek lisans programlarında nükleer ve ilgili alanlarda eğitim almak üzere Türkiye’den öğrenci kabulüne devam ediliyor. 2025 yılı itibariyle bu eğitim programına katılan üniversitelerin sayısı da artacak. Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi MPEI’ye (NRU MPEI) ek olarak, Ulusal Araştırma Üniversitesi Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (BMSTU) ve Kazan Devlet Enerji Mühendisliği Üniversitesi (KSEU) de öğrenci alımlarına başlayacak.
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için personel eğitimi hedef programına katılan üniversiteler, Rus araştırma üniversiteleri arasında derecelendirme konusunda lider konumdaki üniversiteler arasından seçiliyor.
Bu yılki hedef programda MPEI’de 28, MEPhI’de 21, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi’nde 14 ve KSEU’da 7 olmak üzere toplam 70 kontenjan bulunuyor.
Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, fizik, kimya veya enerji alanlarında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile önceki yıllarda lisans düzeyinde öğrenim görmüş mezunlar, hedeflenen programdaki ücretsiz yerlere kabul için başvurabiliyor. Program, üç yıllık bir eğitim için tasarlanan programda ilk yıl teknik ağırlıklı Rusça dili öğrenimine, sonraki iki yıl ise profil disiplinlerine ayrılıyor.
Yüksek Lisans programına kabul tek aşamada gerçekleşiyor. Başvuru sahiplerinin, 15 Mart 2025 tarihine kadar gerekli belgeleriyle başvuruda bulunmaları ve adaylar tarafından belirtilen üniversite profesörleri ile çevrim içi mülakatı geçmeleri gerekiyor. Mülakat tarih ve saatleri son başvuru tarihinden sonra açıklanacak. Mülakatlar sonucunda programa kabul edilmesi önerilen öğrencilerin listesi oluşturulacak.
Akkuyu NGS için personel yetiştirme programları 2011 yılından bu yana devam ediyor. Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin gelecekteki Türk mühendislerinin eğitimleri, tahsis edilen eğitim kotalarına uygun olarak Rusya Federasyonu bütçesinden karşılanıyor. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., gelecekteki uzmanlarına burs, vize desteği, sağlık sigortası ve her yıl İstanbul (Ankara) – Moskova (Kazan) ve Moskova (Kazan) – İstanbul (Ankara) güzergâhında gidiş-geliş uçak bileti sağlıyor. Rus üniversitesindeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlara, açık uçlu bir iş sözleşmesi kapsamında AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’de istihdam garantisi veriliyor.
Özel amaçlı eğitim programına kabul hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için gerekli bilgiler AKKUYU NÜKLEER A.Ş. resmi web sitesinde bulunuyor.
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