Kadıköy’de oto galerileri kurşunlayan şüpheliler yakalandı

KADIKÖY’de iki oto galerisini kurşunlayarak haraç almaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yüzlerce saat güvenlik kamerası izlenerek Kadıköy’den Zeytinburnu’na kadar takip edilerek yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi, Kerim Gökay Caddesi üzerinde 15 Ocak 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda iki oto galeri 3 şüpheli tarafından kurşunlandı. Haraç almak için kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlarda ve olaydan sonra kaçtıkları sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Polis bu güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek yüzlerce saat görüntüyü inceledi. Şüpheliler olayın gerçekleştiği yerden Zeytinburnu’na kadar güvenlik kameraları yardımıyla takip edildi. Şüphelilerin bu sırada izlerini kaybettirmek için 3 otomobil değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelileri Zeytinburnu’na kadar izleyen polis onların girdiği bir evi tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polisleri tarafından eve yapılan baskında M.A., M.H. ve R.F. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştiren M.A. ve M.H tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.F. isimli şüpheli ise serbest bırakıldı.
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