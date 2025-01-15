Kadıköy’de eTwinning Buluşmaları

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 39 İlçe eTwinning Buluşmaları, eTwinning Mentörü Gonca Otluoğlu’nun sunumuyla öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlik, Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.
Sunumda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni destekleyen eTwinning projeleri detaylı bir şekilde ele alınırken, yenilikçi eğitim uygulamaları ve proje geliştirme fırsatları üzerine verimli fikir alışverişleri yapıldı.
Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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