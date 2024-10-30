KADIKÖY’DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Cumhuriyetin ilanının 101’inci yıl dönümünde kutlamaların İstanbul’daki merkezi bu yıl da Kadıköy oldu. Bağdat Caddesi’nde yapılan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne yüz binlerce kişi katıldı. Yürüyüş sonunda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı “Cumhuriyet bu ülkenin evlatlarının en büyük ve en kıymetli mirasıdır. Bu mirasa sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi

Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde de yüz binleri ağırladı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü için saatler öncesinden Bağdat Caddesi’ni dolduran vatandaşlara, yaklaşık 300 bin Türk bayrağı, 10 bin meşale ve binlerce Atatürk posteri dağıtıldı. Yürüyüş için Bağdat Caddesi’ne gelen her yaştan binlerce vatandaş, şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da, saat 19.00’da başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve cumhuriyet sevdalıları katıldı. Yaklaşık iki saat süren yürüyüş Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

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Cumhuriyet tırında yüzbinleri selamlayarak konuşmasına başlayan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Size Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel’in selamını getirdim. Size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğulu’nun selamını getirdim.” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 101. YILI HEPİMİZE KUTLU OLSUN”

Bundan 101 yıl önce yakılan Cumhuriyet ışığının yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyleyen Kösedağı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet devrimleri bize yol gösteriyor, cesaret veriyor. Buradan, Cumhuriyet ve devrimlerini yok saymaya çalışan karanlık zihniyete sesleniyorum; Cumhuriyet bize, Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren Nene Hatundan, Şerife Bacıdan miras kaldı. Cumhuriyet bize, İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’den miras kaldı. Cumhuriyet bize, Çanakkale’de Sakarya’da, Kocatepe’de, İstiklal Savaşında şehit düşen yüz binlerce Mehmetçik’ten miras kaldı. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak başlattıkları Milli Mücadelenin, bağımsızlık uğruna can verenlerin en büyük armağanıdır.

Cumhuriyet, Menemen’de yobazlar tarafından katledilen Asteğmen Kubilay’dır. Cumhuriyet, karanlık zihniyetin hedef göstererek katlettiği Ahmet Taner Kışlalı’dır. Cumhuriyet, cesur kalem, Kadıköy’lü komşumuz Çetin Emeç’dir. Cumhuriyet, korkusuzca gerçeklerin peşinde koşup, hain bir suikast ile öldürülen Abdi İpekçi’dir. Cumhuriyet, Kadın Hakları Savunucusu, Cumhuriyet sevdalısı Bahriye Üçok’tur. Cumhuriyet, halkların kardeşliğini savunan, gazetesinin önünde acımasızca katledilen Hrant Dink’tir. Cumhuriyet, vatan hasreti çekip gurbet ellerde memleket, memleket, memleket diye haykıran Nazım Hikmet’tir. Cumhuriyet, darağacında “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye haykıran Deniz’lerdir. Cumhuriyet, kız çocuklarının eşit ve özgür eğitim alabilmesi uğruna ömrünü cemaatler ile mücadeleye adamış Türkan Saylan’dır Cumhuriyet karlı bir Ankara ayazında kalemi kana düşmüş Uğur Mumcu’dur. Cumhuriyet, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’dır. Cumhuriyet, olimpiyatlarda ülkemize Türk okçuluk tarihindeki ilk altın madalyayı getiren Mete Gazoz’dur, Cumhuriyet son yıllarda kazandıkları zaferlerle göğsümüzü kabartan filenin sultanlarıdır.”

“CUMHURİYET BİZE EMANET”

Cumhuriyetin Türkiye için en önemli miras olduğunu anlatan Kösedağı “Cumhuriyet bu ülkenin evlatlarının en büyük ve en kıymetli mirasıdır. Bu mirasa sonsuza kadar sahip çıkacağız. Kadıköy’den, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına sesleniyoruz; asla size ve gerici politikalarınıza teslim olmayacağız. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden bizler, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağız. Atatürk devrimleri rehberimiz, gösterdiği uygarlık yolu pusulamız olacaktır. Cumhuriyet,101 yaşında bugün ve ilelebet, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine size emanettir Kadıköy! Cumhuriyet bize emanet, Güzel günlere çok az kaldı. Asla karamsarlığa düşmeyin. Hepinize Atamızın izinde Cumhuriyetin ışığında bir gelecek diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!” diyerek alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamladı.

Cumhuriyet Yürüyüşü, Göztepe ışıklarda Kadıköy’de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Kayra Can Demirci’nin okuması ile son buldu.