Maltepe Belediyesi’nden1000 üniversite öğrencisine 12 bin 500 TL burs

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyya Plajı alışveriş alanındaki taşınmazların tahliyesi sonrası öğrenciler için verdiği sözü tuttu. Bu kapsamda belediye, Süreyya Paşa Vakfı ile ekim ayından başlamak üzere bin üniversite öğrencisine 10 ay boyunca aylık bin beş lira burs verecek.
“Kent hakkı, Maltepe halkı” diyerek ilçedeki işgallere ve belediye taşınmazlarına yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, Süreyya Plajı alışveriş alanının da tekrar belediyeye kazandırılması yönünde yoğun uğraşlarda bulundu. Süreyya Paşa Vakfı üzerinden taşınmazların tahliyesinden sonra yaşanan süreçlerde, buradan elde edilecek gelirle öğrencilere burs verileceğini ve kız öğrenci yurdu yapılacağını ifade eden Başkan Esin Köymen, düğmeye bastı. Ekim ayından itibaren ilçedeki bin üniversite öğrencisine 10 ay boyunca, aylık 1250 TL burs verilecek.
BAŞKAN KÖYMEN BİR MÜJDE DAHA VERDİ
Çalışmayla ilgili açıklama yapan Esin Köymen, “Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla, aracı şirketin icra yoluyla tahliyesini gerçekleştirdiğimiz bu vakıf mülkiyetlerinin gelirlerini doğrudan Süreyya Paşa Vakfı’na alarak bu gelirleri Maltepelilere hizmet için kullanacağımızı belirtmiştik. Bugün sizlerle vakfın da amacına uygun olarak bu gelirlerle yapacağımız ilk işi paylaşıyorum. Maltepe Belediyesi ve Süreyya Paşa Vakfı olarak, Ekim ayı itibarıyla 1000 öğrencimize, 10 ay boyunca aylık 1250 lira burs vereceğiz. Burs projemiz Maltepeli genç üniversitelilerimiz için bir ilk adım olup, ilerleyen yıllarda çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz.” dedi.
Önümüzdeki aylarda projesini sunacaklarını ve yapımına başlayacakları kız öğrenci yurdunun müjdesini de veren Köymen sözlerini şöyle bitirdi: “Kent hakkı, Maltepe halkı için çıktığımız yolculukta, Maltepelilerin hakkını korumak ve kaynaklarımızı Maltepeliler için kullanmak konusunda kararlıyız. Kendisi veya ailesi Maltepe’de yaşayan üniversite öğrencisi gençlerimizin burs başvurularını bekliyoruz.”
BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK
Maltepe’de ikamet eden öğrenciler, burs başvurularını belediyenin internet sitesi (www.maltepe.bel.tr), https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr/ adresi ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Burs başvuru koşulları ve istenilen belgelere ise https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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