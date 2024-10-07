Basın Platformu “Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor” Şanlıurfa Çalıştayı yapıldı

Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi Tanış’ın önderliğinde ” Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor Çalıştayı ” bu kez Şanlıurfa ‘da gerçekleşti. İstanbul, Ankara Hatay- İskenderun, Erzurum illerinden gelen Platform üyeleri ilk olarak İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal’ın kahvaltı programına misafir oldular.

BASIN PLATFORMU’NDAN URFANATİK ‘E ANLAMLI ZİYARET

Çalıştay Şanlıurfa’nın önemli medya kuruluşlarından biri olan URFANATİK- Rose Medya kuruluşuna ziyaretle devam etti. Platform üyesi gazetecileri ağırlayan URFANATİK İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak ile bölgenin mesleki zorluklarına ilişkin istişareler yapıldı. Öte yandan basın emekçilerinin ortak sorunlarına ve tasarruf tedbirlerinin basına etkisi hakkında fikir alış verişi yapıldı.

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PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Basın Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Remzi Tanış, Rose Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gülebak’a ve İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal’a misafirperverliklerinden ve katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

İNSANLIĞIN SIFIR NOKTASI ‘NA VE BALIKLIGÖL ‘E ZİYARET

Basın Platformu üyesi gazeteciler çalıştay sonrası bölgenin tarihi dokusuna yakından tanıklık ettiler.

Şanlıurfa’nın turizm çekim alanlarından önemli yere sahip olan Balıklıgöl gezisini gerçekleştiren gazeteciler, Balıklıgöl ziyareti sırasında Hz. İbrahim ‘in doğduğu mağarayı da görme fırsatını yakaladı.

Şanlıurfa Çalıştayı kapsamında bölgenin tarihi dokularına yakından tanıklık eden Basın Platformu üyeleri Şanlıurfa tarihi çarşısı Gümrükhan’da dinlendikten sonra yeni rotasına doğru yola çıktılar.

İnsanlığın sıfır noktası olarak da bilinen Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanı Göbeklitepe’yi gezen Basın Platformu üyeleri, bölgenin tarihi dokularından çok etkilendiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade ettiler.

ADNAN ŞANSAL’LA URFA ÜZERİNE SOHBET

Şanlıurfa Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor Çalıştayı kapsamında bir dizi gezi gerçekleştiren Gazeteciler, İstanbul Şanlıurfa Federasyon Başkanı Adnan Şansal‘ın akşam yemeğinde misafiri oldu. Bölgedeki siyasi konjonktür ve feodal yapı ile ilgili meslek birliklerine birinci ağızdan bilgilendirmeler yapan Şansal gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Haber: Dilek Bozkurt