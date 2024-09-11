EVRENSEL BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU
30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisi açıklandı.
Filiz Dağ’ın başkanlığını üstlendiği Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla desteklenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek.
Doğaüstü masalların, evrenötesi yaşamların ve zihne dair yaratıcı kurguların yer aldığı interaktif festival kapsamında düzenlenen “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” ile gençlerin yaratıcı dünyasından yararlanmak; Metaverse, VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunmak ve bu alanın geniş imkânlarını sinemaseverlerle paylaşmak amaçlanıyor.
Uluslararası CGI Ödülü Yarışması Jüri Başkanı ‘Kerem Kurdoğlu’ oldu!
Değişen dünyanın etkileşimli yapısını ortaya koyan “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisinde; görsel-işitsel performans çalışmalarıyla ön plana çıkan ve ilk solo sergisini 2022 yılında Madrid’de MMMAD Dijital Sanat Festivali’nde gerçekleştiren Balkan Karışman; farklı mecralarda içerik, konsept ve duygu odaklı deneylere ağırlık veren yaratıcı yönetmen ve sanatçı Mert Kızılay; özgün uzun metraj film projelerinde imzası bulunan, “Onset Colorist” unvanına sahip Zeynel Doğuş Özel; Dreamworks Animation, Sega, Marvel, HBO, Lola Vfx, Massive Black, Gradient Fx gibi birçok şirket ve stüdyo bünyesinde bilgisayar oyunları ve görsel efekt alanında çalışarak dünya çapında ses getiren “The Amazing Spider Man, Terminator Gynisys, Avengers Age of Ultron, Antman, Man in Black 3, Marvel vs Capcom, Sonic” gibi birçok Hollywood projesine imza atan Onur Can Çaylı; Uluslararası Af Örgütü için yönettiği “Kalemler” filmi ile 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde aldığı Bronz Aslan da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen yönetmen ve sanatçı Onur Şentürk ve Framestore, Industrial Light & Magic ve Activision gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalışan sanatçı ve teknik yönetmen Cenk Cevdet Kilar yer alacak.
Jüri başkanlığını ise; Türkiye’nin ilk 3D animatörü olan ayrıca birçok reklam filmi ve uzun metrajlı filmin yönetmenliğinin yanı sıra görsel efekt süpervizörlüğünü ve teknik danışmanlığını da yapan Kerem Kurdoğlu üstleniyor.
Filiz Dağ yönetiminde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşecek 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’ne dair tüm gelişmeleri ve güncel haberleri https://us3f.com/ adresinden takip edebilirsiniz.
30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında Biletinial Torun Center Sinemaları’nda gerçekleşecek olan gösterimler için biletler, biletinial.com üzerinden satışa sunulacaktır.
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