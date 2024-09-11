İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Türkiye Orman İşletmeleri işbirliği ile yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti…

İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO), Ege Bölgesi’nde yanan ormanları yeniden yeşillendirmek için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Çevreye duyarlılığını her fırsatta gösteren IDO, Türkiye Orman İşletmeleri İzmir Ağaçlandırma Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, İzmir’in Karşıyaka Yamanlar ormanlık alanında yeni yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Ege Adaları seferlerinden bilet alan her yolcu adına bir fidan bağışlanarak bölgedeki doğanın yeniden hayat bulmasına katkı sağlanıyor.

IDO, bu anlamlı kampanyayı İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de başlatarak, hem doğaya hem de topluma verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Her yolcunun doğrudan bu sürece dahil olduğu fidan bağışı kampanyası, doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Kampanya sayesinde Ege’nin tahrip olmuş ormanları yeniden canlanırken, yolcular da sadece bir bilet alarak doğaya kalıcı bir iz bırakma fırsatı yakalıyor.

37 yıldır Marmara başta olmak üzere, Akdeniz ve Ege’de sürdürülebilir deniz ulaşımında öncü olan IDO, dünyanın en geniş filosuna sahip deniz ulaşım şirketlerinden biri olarak, çevreye duyarlılığını her alanda sergilemeye devam ediyor.

Bu yıl, Ege Denizi’nde de başarılı bir operasyona imza atan IDO, İzmir Seferihisar, Aydın Kuşadası, Bodrum Turgutreis gibi noktalardan Samos (Vathy ve Karlovasi Limanları), Leros, Patmos ve Kalimnos gibi adalara düzenlediği seferlerle bölge turizmine de büyük katkı sağladı.

IDO’ nun bu çevre dostu girişimi hakkında daha fazla bilgi almak, fidan bağışı kampanyasına katılmak ve Ege Adaları seferleri için bilet almak için https://egeadalari.ido.com.tr/tr sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

IDO’ nun her biletle bir fidana can verme anlayışı, çevre bilinci yüksek bir marka olarak sektördeki öncülüğünü pekiştiriyor. Doğa ile iç içe seyahat ederken, bir yandan da geleceğe nefes olacak fidanların toprakla buluşmasına katkıda bulunmak isteyen tüm yolcuları bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.