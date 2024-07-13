Yenidoğan Yol Kavşağı projesinde trafik çilesi bitmiyor

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı Yol Projesi inşaatındaki gecikmeden dolayı trafikteki araçların çilesi bitmiyor.
Özellikle trafiğin olduğu sabah ve akşam saatlerinde, aylardır bitmeden yol inşaatı nedeniyle, çok ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Araçlar ve bölgedeki sanayi nedeniyle tırlar, saatler boyu trafikte bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile Yolu’nun Yenidoğan mevkiindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşak ve alt geçit inşaatına başlanmıştı.
Bölgede yaşayanlar ve işe gitmek için yola çıkanlar, biran önce kavşak inşaatının biterek, trafik akışının olmasını talep ediyorlar.
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