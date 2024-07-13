Yenidoğan Yol Kavşağı projesinde trafik çilesi bitmiyor

Basında Kadıköy 05 Temmuz 2024

Yaz geldi, Kadıköy’de belediye tarafından belirlenen noktalarda satış yapan çiçekçiler, tezgahlarını bir bir kapatmaya başladı. Tezgahların kapanmasıyla ortaya çıkan görüntü kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, anılan tezgahların düzensizliğinden şikayetçi olup, belediye yetkililerinin gereken hassasiyeti göstermesini istiyor. Bir mahalle sakini, “Nasıl ki bir bahçeye çiçekler güzellik katıyorsa, seyyar çiçekçiler de sokaklarımıza güzellik katıyor. Ancak bazı […]