ทดลองเล่นสล็อต

สล็อต 2024

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Yenidoğan Yol Kavşağı projesinde trafik çilesi bitmiyor

Yayınlanma:
ABONE OL

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı Yol Projesi inşaatındaki gecikmeden dolayı trafikteki araçların çilesi bitmiyor.

#image_title

Özellikle trafiğin olduğu sabah ve akşam saatlerinde, aylardır bitmeden yol inşaatı nedeniyle, çok ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Araçlar ve bölgedeki sanayi nedeniyle tırlar, saatler boyu trafikte bekliyor.

 

İLGİLİ HABER 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivaline Geri Sayım Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile Yolu’nun Yenidoğan mevkiindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşak ve alt geçit inşaatına başlanmıştı.

 

Bölgede yaşayanlar ve işe gitmek için yola çıkanlar, biran önce kavşak inşaatının biterek, trafik akışının olmasını talep ediyorlar.

author avatar
Admin
See Full Bio
bitmiyor
cekmekoy
ibb
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
şile yolu
Taşdelen Mahallesi
trafik çilesi
Yenidoğan
Yenidoğan Kavşağı
Yol Kavşağı
yol projesinde

İlgili Haberler

Genel
13 Temmuz 2024
Başkan Bozali’den Uyarı! “Elektrik ihmale gelmez, bakım ve denetim şart

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelen elektrik akımına kapılma sonucu yaşanan trajik ölüm üzerine İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, yetkililere önemli uyarılarda bulundu. Bozali, elektrik kazalarının çoğu zaman can kaybı ile sonuçlandığını belirterek, öngörülemeyen kazaların aslında düzenli bakım ve yeraltı sistemlerinin kameralarla kontrolü ile önlenebileceğini vurguladı. Başkan Bozali, yeraltı kablo tesisatları hakkında […]

Genel
11 Temmuz 2024
AHMET ŞAFAK’A “YILIN ÖZGÜN SANATÇISI” ÖDÜLÜ

Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Şafak, seslendirdiği “Neyleyim” ve “Neyse” isimli şarkılarıyla geceye adeta damgasını vurdu. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. […]

Basında Kadıköy
05 Temmuz 2024
KADIKÖY’DE KAPANAN ÇİÇEKÇİ TEZGAHLARI GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR

Yaz geldi, Kadıköy’de belediye tarafından belirlenen noktalarda satış yapan çiçekçiler, tezgahlarını bir bir kapatmaya başladı. Tezgahların kapanmasıyla ortaya çıkan görüntü kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, anılan tezgahların düzensizliğinden şikayetçi olup, belediye yetkililerinin gereken hassasiyeti göstermesini istiyor. Bir mahalle sakini, “Nasıl ki bir bahçeye çiçekler güzellik katıyorsa, seyyar çiçekçiler de sokaklarımıza güzellik katıyor. Ancak bazı […]

Dünyadan
03 Temmuz 2024
Geleceğin Sporu, HADO Japonya Milli Takımı İstanbul’da Kamp Yapacak

HADO Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İngiltere’nin Brighton şehrinde düzenlenecek HADO Avrupa Şampiyonası öncesinde 3-6 Temmuz tarihlerinde HADO Japonya Milli Takımı ile birlikte çalışmalar gerçekleştirecek. Antrenör Onurcan Şimşek yönetiminde 25 Mayıs tarihinden bu yana 17 sporcu ile birlikte Beyoğlu Grand Pera AVM’de bulunan HADO Deneyim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde HADO […]

GÜNDEMİN GÜNDEMİ

GÜNDEMİN GÜNDEMİ

15- 21 Temmuz 2024 Astroloji haftalık yorum: 19 Temmuz Yoğun, 21 Temmuz Satürn Dikkat!

15- 21 Temmuz 2024 Astroloji haftalık yorum: 19 Temmuz Yoğun, 21 Temmuz Satürn Dikkat!

Mehmet Büyükekşi neyin peşinde?

Mehmet Büyükekşi neyin peşinde?

Elektrik Teknisyenleri Odası Uyarıyor: “Elektrik Yangınları Ansızın Gelir”

Vatan Partisi, “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!”