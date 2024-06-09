SPOR İSTANBUL’DAN KULÜPLERE 33 SPORCU DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geleceğin yıldız sporcularını Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay düzenlenen Gelişim Ligi Finali’nde mücadele eden sporculardan 33’üne daha kulüplerden davet geldi.
İBB Spor İstanbul’un 2020’de açtığı Spor Okulları’ndan yetenekli çocukların alındığı Gelişim Ligi, kulüplere sporcu vermeye devam ediyor. Geçen ay yapılan ve toplamda 1.015 sporcunun katıldığı Spor İstanbul 4. Gelişim Ligi’nden 33 kişiye daha kulüplerden altyapı daveti geldi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN DAVET
Fenerbahçe Spor Kulübü, atletizm branşından 6 sporcuyu davet ederken, Beşiktaş, futboldan 3 sporcuyu davet etti. Fatih Karagümrük Spor Kulübü de futbol branşından 18 sporcuyu alt yapısına çağırdı. İBBSK ise 8’i atletizm ve 3’ü de voleyboldan olmak üzere toplam 11 sporcuyu beğendi. Bu sporculardan 5’ine ikişer kulüp beraber talip oldu. Böylece Spor İstanbul Gelişim Ligi’nden kulüplere giden sporcu sayısı, toplamda 725’e ulaştı.
SÜPER LİG’İN EN GENÇ 2. FUTBOLCUSU SPOR İSTANBUL’DAN
Profesyonel sporculuk kariyerinin ilk adımlarını Spor İstanbul’da atan isimlerden biri de Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcusu Bünyamin Çetinkaya. 12 Mayıs 2024’te oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında sahaya çıkan Bünyamin Çetinkaya, 14 yıl 8 ay 4 günle, Süper Lig’de forma giyen en genç ikinci futbolcu olarak, tarihe geçti.
19 BRANŞTA 100 BİNLERCE SPORCU
İBB Spor İstanbul’un 19 branşta faaliyet gösteren Spor Okulları, öncelikle çocukların sporla tanışmasını hedefliyor. Ancak yetenekli çocuklar için de Gelişim Ligi Grupları oluşturularak, amatör ve profesyonel kulüplere geçiş fırsatı yaratılıyor. Spor İstanbul Spor Okulları’nda her yıl 100 binin üzerinde çocuk, spora ilk adımını atarken fiziksel ve teknik ölçümleri de yapılarak, “sporcu karneleri” oluşturuluyor.
İlgili Haberler
Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü. Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis’in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl’ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında […]
Çanakkale Ezine’ye yakın Tavaklı İskelesi civarında ağaçların ortasında ve denizin kıyısında sanatseverlerin ilgisini çeken bir alan var. Çarşı alanı anlamına gelen Agora, ismini de her şeyin ortasında olmasından dolayı alıyor. Tüm antik yerlerin de tabi: Troya, Asos, Neandria, Tenedos, Behramkale, Kolonai… ( İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa) 20 yıllık geçmişi olan Agora Sanat Köyü’nün kuruluş hikayesini […]
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
EVRENSEL BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisi açıklandı. Filiz Dağ’ın başkanlığını üstlendiği Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm […]