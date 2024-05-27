Enerji Sektöründe IBT Solar, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzaladı

Dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı.
Sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştiren dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve yenilikçi güneş enerjisi şirketi IBT Solar, Türkiye, BAE, Türki Cumhuriyetler ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak üzere stratejik bir ortaklık başlattıklarını duyurdu.
İki şirket arasında imzalanan anlaşma iş birliğinin resmi olarak başladığına işaret ediyor ve stratejik hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.
Bu ortaklık, CATL’nin dünya çapında tanınan pil teknolojisi ve üretim yeteneklerini IBT Solar’ın güneş enerjisi alanındaki kapsamlı bilgisi ve pazardaki güçlü konumu ile birleştirecek. İşbirliği, tüketicilere daha verimli, uzun ömürlü ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmayı amaçlıyor.
Enerji Depolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Chen “CATL olarak yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki küresel varlığımızı geliştirmeyi ve yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak büyüyen enerji pazarında önemli bir etki yaratmayı hedefliyoruz. IBT Solar ile işbirliğimiz bu hedeflere yönelik stratejik bir adımdır’’ diyerek iş birliğinin önemini vurguladı.
IBT Solar Group CEO’su Hakan Daltaban ise “IBT Solar olarak Türkiye’de ve komşu ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir rol oynuyoruz. CATL ile yaptığımız bu ortaklık, dünya standartlarında batarya depolama teknolojilerini entegre etmemize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmemize olanak tanıyor. Bu iş birliği bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 25 gw’lık enerji depolama lisans başvurusu oldu. Bunun pazara yansıması 30-35 milyar dolar olacaktır. Türk şirketleri için ilham verici bir iş birliği olan bu anlaşma aynı zamanda dünya genelinde Türk enerji piyasasına olan güveni pekiştirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.” Dedi.
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