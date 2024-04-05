Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı..

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, Ataşehirli seçmenlerin yüzde 56.39 oranında oyunu alan Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı oldu.
2009 yılında kurulan ilçenin 4. dönem Belediye Başkanı olarak görevini yapacak olan Onursal Adıgüzel, Ataşehir’deki seçimi en yakın rakibinden 52 bin 722 oy fazla alarak kazandı. 139 bin 009 oy alarak Ataşehir’in yeni Belediye Başkanı seçilen CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, mazbatasını alarak görevine başladı. CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, 2024 – 2029 döneminde Ataşehir Belediye Meclis üyeliğine seçilen CHP’li 25 üye, eşi Elif Duygu Adıgüzel, kızı Algı Adıgüzel ve vatandaşlarla birlikte mazbatasını teslim alan Onursal Adıgüzel, mazbata teslim töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı’na gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Meydanı’nda Ataşehirlilere hitap eden yeni Başkan Onursal Adıgüzel, “Bundan tam 16 yıl önce üniversite öğrencisi olarak siyasete başladığım Ataşehir’de, bugün sizlere Belediye Başkanı olarak seslenen bir genç olmak benim için tarif edilemez bir onur ve mutluluktur. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Çünkü bu başarı Onursal Adıgüzel’in tek başına hayata geçirdiği bir başarı değildir. Bu başarı CHP’nin, Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın, Gençlik Kollarımızın, Kadın Kollarımızın, Ataşehir’de yaşayan binlerce gönüllü dostumuzun başarısıdır. Onların bizimle birlikte omuz omuza, sokak sokak, kapı kapı, yapmış oldukları mücadelenin sonucudur. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benim yol arkadaşlarımsınız” dedi.
Ülkemizin tarihi günlere şahitlik ettiğini dile getiren Başkan Onursal Adıgüzel şunları söyledi: “Uzun zaman sonra CHP bugün Türkiye’de birinci parti olmuştur. Ülkenin dört bir yanında demokrasiye olan inancımızla, vatandaşa olan hizmet aşkımızla mücadelemizi sürdürüyor olacağız. Bu bir son değil, bizim için yeni bir başlangıçtır. Değerli dostlar bu yeni başlangıç Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında çağdaş medeniyetler seviyesine yürüyüşünün başlangıcıdır.”
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