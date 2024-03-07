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EFSANEVİ BAROK ORKESTRASI ACCADEMIA BIZANTINA, İSTANBUL VE ANKARA’DA 40.YILINI KUTLAYACAK!

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Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 40 yıllık bir müzikal yolculuğunun gururunu özel konserlerle kutluyor. Grammy adaylığı ve sayısız prestijli ödülle taçlanmış uluslararası efsanevi topluluk, İstanbul ve Ankara’daki müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

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Barok müzik geleneğine bağlı kalarak eski enstrümanların orijinal seslerine vurgu yapan dünyaca ünlü barok orkestrası Accademia Bizantina, Mart ayında İstanbul ve Ankara’da iki özel konser için sahne alacak. 25 Mart Ankara CSO Ada, 26 Mart İstanbul AKM’de barok rüzgarı estirecek olan efsane grup, Türkiye’deki performanslarıyla sanatseverleri büyüleyecek.

 

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Barok Müziğin Yıldızları Ankara’da!

Barok Müziğinin ünlü grubu Accademia Bizantina 40 yıllık müzik tarihlerinde ilk defa Ankara’ya geliyor. Accademia Bizantina, 40. yıl kutlamaları çerçevesinde ilk olarak 25 Mart akşamı Ankara’da sahne alacak. Ankara’da ilk kez sahne alacak olan Accademia Bizantina, CSO Ada Ankara’da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Accademia Bizantina; bu özel konserde, barok müziğinin popüler ismi A. Vivaldi’nin eserlerini icra ederek CSO Ada Ankara’da ilk defa seslendirecek.

 

İstanbul’da Barok Rüzgârı!

Accademia Bizantina, 26 Mart Salı günü ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan muhteşem konserinde 40.yılını Antonio Vivaldi’nin etkileyici eserleriyle kutlayacak. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan Accademia Bizantina, Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonunda unutulmaz bir geceye imza atacak. Accademia Bizantina, İstanbullu sanatseverlere barok müziğinin popüler ismi A. Vivaldi’nin eserlerini icra edecek.  İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin eşsiz atmosferinde barok müziğinin büyüsüne kapılmak için biletlerinizi biletinial.com adresinden temin edebilirsiniz.

Barok müziğin dünyaca ünlü yıldızı Accademia Bizantina, inovatif bakış açısıyla dikkatleri üzerine çekerken, modern ve çok çeşitli bir izleyici kitlesine sahip olarak en güncel projeleriyle sosyal platformlarda 20 milyonu aşkın kişiye ulaşıyor. Her konserde kendilerine birbirinden bağlı yeni hayranlar kazanan grup, Türkiye’deki iki ayrı konserle müzikseverlere özel performanslarıyla unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Konser aynı zamanda Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri’nin de katılımıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunacak. Sanat yönetmeni Ottavio Dantone ile birlikte çalışarak, barok müziğin zengin ve etkileyici dünyasını İstanbullu müzikseverlere sunmaya hazırlanıyor. Accademia Bizantina, barok müziğin popüler ismi A.Vivaldi’nin eserlerinden oluşan repertuvarları Ankara ve İstanbul konserlerinde dinleyicilerle buluşturacak.

Teknik, beceri, titizlik, yorum, sezgi ve üslup açısından mükemmel bir uyum sergileyen Accademia Bizantina üyeleri, Grammy adaylığının yanı sıra Diapason d’Or, MIDEM, Prix Classica, Gramophone gibi en prestijli ödüllerin sahibi. Ayrıca Decca, Harmonia Mundi ve Naïve etiketleriyle yayınlanan çok sayıdaki albümleriyle de inanılmaz bir diskografiye sahip.

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Admin
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40.YILINI
ACCADEMIA BIZANTINA
ankarada
Barok müziğin
EFSANEVİ BAROK ORKESTRASI
Grammy
İSTANBUL VE
KUTLAYACAK
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