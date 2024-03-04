Meteoroloji’den kritik uyarı: Kış bitti sanırken esas soğuklar şimdi geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarıyla ilgili kritik uyarı yapıldı. Türkiye’nin batı kesimi ve İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili hem turuncu hem de sarı alarm verildiği açıklandı. Kışın sona erdiğini düşünen vatandaşlar için şok etkisi yaratan turuncu ve sarı alarm hangi illeri kapsayacak? Soğuk havalar ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından 2 il için turuncu, 14 il içinse sarı kodlu alarm verildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da sosyal medya hesabı üzerinden olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıları paylaştığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen üst üste açıklamalar ile vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istenildi. Meteoroloji ve AFAD yetkilileri yurdun batı bölgesini etkisi altına alacak olan yoğun yağış ve kuvvetli fırtına uyarısına dikkat çekti. 5 Mart Salı gününden itibaren yoğun yağışın etkili olmaya başlayacağı uyarısı yapılırken, Muğla ile Antalya için turuncu kod alarmı verildiği açıklandı.

İç Kesimleri Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yurdun iç kesimlerinde de yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji tarafından İzmir, Aydın, Kütahya, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu alarm verildiği açıklandı. Ayrıca, iç kesimlerde yer alan Eskişehir, Konya, Kayseri, Karaman ve Ankara’nın da fırtına ve yoğun yağışın etkisi altına kalacağı uyarısı verildi. Kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşebileceği uyarısında bulunan Meteroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların ulaşımda aksamalar yaşayabileceğini ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini belirtti. Özellikle yurdun batı kesiminde meydana gelecek olan kuvvetli rüzgarın hortuma neden olabileceği belirtilerek; yıldırım düşmesi ve sele karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarın hafta sonuna kadar yer yer etkisini göstermeye devam edeceği belirtildi.

Hava Sıcaklıkları Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceği ifade edildi. Türkiye’nin üç büyük kenti sağanak yağışın etkisi altına olacak. Ankara’da 5 Mart Salı gününden itibaren hava sıcaklı 18 dereceye düşecek. Sarı alarm verilen iller arasında yer alan Başkentte yoğun yağış etkili olacak. İstanbul’da ise sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken; hava sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor. İzmir’de de hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düşüş yaşayacak. İzmir, Muğla ve Aydın gibi batı bölgesinde yer alan illerde sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ani sele karşı uyarıda bulunan AFAD yetkilileri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşayabileceğini ve çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olayların yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.