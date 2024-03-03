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Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkanı Kadem Ekşi Hopalılar ile buluştu

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Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Aday Kadem Ekşi, Hopalılar ile bir araya geldi. Kadem Başkan, 31 Mart Yerel seçimlerinde destek istedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Maltepe Hopalılar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nur Serpil Çapan ve üyelerle sohbet eden Ekşi, projelerini anlattı.

“Maltepe’de 15 bin binayı yerinde dönüştüreceğiz”

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Maltepe’de kentsel dönüşümün birinci öncelikleri olacağını vurgulayan Kadem Ekşi, “Kırmızı alarm dediğimiz noktadayız. ‘Önce insan’ diyoruz, ‘insanın yaşam hakkı’ diyoruz. Bu bir tercih değil zorunluluk. Her mahalleyi çalıştık. Dönüşümün hızlanması içi emsal artışları ile vatandaşın beklentileri var. Yarısı bizden kampanyası çok önemli. Burada başka argümanları da devreye almamız lazım. Biz emsal artışlarını yapacağız. Bununla biz vatandaşın problemini çözüyoruz. Daireleri küçülmeden oradaki dönüşümü hızlı biçimde başlatacağız. Maltepe’de 15 bin binayı yerinde dönüştüreceğiz” dedi.

“Botanik Park İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak”

Maltepe’ye yapılacak Botanik Park projesinde bahseden Ekşi şunları söyledi:

“İstanbul’un en çevreci projesi. 8.2 kilometrekarelik alan içinde spor alanları, koşu parkurları, gençlik merkezleri, ekolojik köyler var çocuklar için. Bu İstanbul’un yeni cazibe ve çekim merkezi olacak. Ben çevreci bir başkan olarak bunu çok içselleştirdim. Bir çevre aktivisti olarak bu konuda duyarlılığın artmasını istiyorum. Çevre Allah’ın bir lütfu. Korumak hepimizin boynunun borcu. Yeşil alanlarımızı arttıracağız”

“İstanbul’un yeni Atatürk Kültür Merkezi’ni Maltepe sahilde yapacağız”

İstanbul’a yeni bir Atatürk Kültür Merkezi kazandıracaklarının altını çizen Kadem Başkan, “Anadolu yakasının en büyük kültür merkezini Maltepe’nin Atatürk Kültür Merkezi’ni sahilde yapacağız. Uluslararası etkinlikler, 25 branşta sanat kursları olacak. Sanat olmazsa şehrin ruhu olmaz. Bu mekanların sayısını arttıracağız” diye konuştu.

 

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berkay
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