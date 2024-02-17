CHP Kadıköy Adayı Mesut Kösedağı: “Hedefimiz rekor oyla seçilmek”

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye Başkanı Adayı Mesut Kösedağı, seçim çalışmalarını yaptığı Kadıköy’de seçmen ve parti yöneticileri ile buluştu. Kösedağı seçimde rekor oy hedeflediklerini belirterek, “Mikro-mobilite gibi akıllı şehir uygulamalarından dijital demokrasi uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede bilimin, verinin bizi yönlendireceği bir yönetim sunarak, dijital devrimi Kadıköy’den başlatacağız” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçim adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Kadıköy ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi Başkan Aday Mesut Kösedağı da adaylığının açıklanmasının ardından hazırlıklarını hızlandırdı. Kösedağı son olarak Kadıköylüler ile buluştu.

Kadıköy’ün sadece bir ilçe değil; canlı, yaşayan, dinamik bir kültürel havzası olduğunu dile getiren Kösedağı, “Birçok şeyde olduğu gibi yerel yönetimde de en iyisine layıktır. Ve size bugün şunun sözünü veriyorum, yeni dönemde Kadıköy’ü hep birlikte, katılımcılık esasıyla en iyi şekilde yöneteceğiz. Türkiye’de 973 ilçemiz var, Türkiye’nin en Atatürkçü, en modern, en ilerici, sanatın ve sanatçının merkezi ve Türkiye’nin en güzel ilçesi Kadıköy’dür. Türkiye’nin en güzel ilçesi olmamız yetmez, ben Mesut Kösedağı, bu yola Türkiye’nin en güzel ilçesini daha da güzelleştirmek için çıktım, sizin de desteklerinizle bunu hep birlikte başaracağız.” dedi.



Yerel yerelden yönetilir

Emekçi bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdüğü sokakları daha da iyileştirme imkânı verdiği için, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Genel Başkan Özgür Özel’e, Parti Meclis Üyelerine, İl Başkanı Özgür Çelik’e, İlçe Başkanı Ali Narin’e ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve kendine güvenen Kadıköy örgütüne teşekkürlerini sunan Mesut Kösedağı, “Yerel yerelden yönetilir! Fikirtepe örneğinde olduğu gibi vatandaşlarımız yıllarca evlerine kavuşamadılar. Bu yanlış sistemde Fikirtepeli komşularımız kaybetti, devletimiz kaybetti, bakanlığın merkezi yönetim anlayışı kaybetti. Milli servet kaybı yaşadık. Şehrimiz, ilçemiz, Kadıköyümüz, Fikirtepemiz yıllarını kaybetti. Artık kaybetme dönemi bitti. Yerelin yerelden yönetildiği, vatandaşın katılımcı olduğu, şeffaf bir Kadıköy için tam yol ileri diyoruz.

Kadıköy ilerleyecek, sosyal demokrat belediyecilik tüm Türkiye’de ilerleyecek. Vatandaşımızla, belediye çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, biz hazırız. Kadıköy Mesut olacak!” ifadelerini kullandı.

Kadıköy halkı Murat Kurum’a gerekli cevabı sandıkta verecektir

Mesut Kösedağı, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün, anayasanın ayaklar altına alındığı, devletin tüm kurumlarının dejenere edildiği, devlet sisteminin tek adama bağlandığı günlerden geçiyoruz. 31 Mart yerel seçimleri yalnızca bir yerel seçim değil, baskıcı rejimin önündeki en büyük barajımız olacaktır. Bu yozlaşmış sistemin ürettiği politikacı modeli, Fikirtepe’nin de mimarı olan Murat Kurum’dur. Murat Kurum, Saray’dan aldığı emirle Fikirtepe riskli alan dönüşüm sürecinin baştan sona planlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Bugün Murat Kurum’u İstanbul’a aday gösterirken yüzü kızarmayanlar Fikirtepe’deki vatandaşın mağduriyetini hala umursamıyor demektir. Eminim Kadıköy halkı Murat Kurum’a gerekli cevabı sandıkta verecektir.” şeklinde konuştu.

Kadıköy’ün tüm sorunlarını biliyoruz

Kadıköylü olduğu için Kadıköy’ün tüm sorunlarını bildiğinin altını çizen Kösedağı, “Başta barınma, kent yoksulluğu ve büyüklerimizin maruz bırakıldığı yaşam şartlarını çok iyi biliyoruz. Ve bunların çözümünün yerinden ve yerelden olacağına sonuna kadar inanıyoruz. Yani sorunları iyi, çözümleri daha iyi biliyoruz! 40 yaşında yaklaşık 24 yıldır siyaset yapıyorum. 10 yıllık yerel yöneticilik tecrübem içerisinde hem Kadıköy meclis üyeliği hem İBB meclis üyeliği yaptım. Bu tecrübeyle, kendimi adadığım Kadıköy halkına hizmet etmek için buradayım, karşınızdayım!” dedi.

Kadıköy depreme hazırlanacak

6 Şubat Kahramanmaraş depremi hafızalardaki yerinin hala taze olduğunu ve İstanbul Depremi’nin kapıda olduğunu vurgulayan CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı, “Bu gerçeğin farkındayız. Depreme karşı mücadele etmek yerel yönetimlerin önceliği olmalıdır. Kadıköy’ün depremi minimum hasarla atlatması için hep birlikte bilinçlenecek, elimizden geleni yapacağız. Depreme dayanıklı bir Kadıköy için, dayanıklı kentler için imar planlarını meclisten geçirebilmek için Büyükşehir meclis üyelerine de büyük bir destek istiyoruz. Dönüşümü kent dokusuna uygun ve insanca yapacağız.

Merkezi hükümetin daraltma politikası sonucunda bugün tüm İstanbul’un kültür yükünü barındıran ilçemizde, tüm kültür, sanat ve turizm politikalarını katılımcı bir şekilde yöneteceğiz. Yerel tiyatrolarla, heykeltıraşlarla, ressamlarla ve dijital sanatçılarla bir araya gelecek, dijital sanatı Kadıköy’ün kolektif gücüyle birleştireceğiz.” şeklinde konuştu

“SİT alanlara sahip çıkacağız”

Kadıköy’ün kent mirasına sonuna kadar sahip çıkacak ve bu mirasın gelecek nesillere hak ettiği şekilde aktarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza mücadele edeceğini kaydeden Kösedağı, “İlçemizde bulunan tüm SİT alanlarımıza hem siyaset masasında hem de sahada sahip çıkacağız. Çevre bilinci çocukluktan itibaren her Kadıköylü çocuğun hassasiyetti olacak. Özellikle sürdürülebilir bir yaşam için yeşili koruyan, temiz enerji kullanımını destekleyen bir yerel yönetim anlayışı ile tanışacaksınız. Bir metrekare bile yeşil alanımızı merkezi hükümetin beton ve rant hırsına kurban etmeyeceğiz. Kalamış’ta olduğu gibi Kurbağalıdere havzasında olduğu gibi yaşam alanlarımızı korumak için her zaman mücadele edeceğiz.

Bizler Gezi Direnişinde, İstanbul halkının anayasal hakkıyla kentimize nasıl sahip çıktığımızı hep birlikte deneyimledik. Ben Gezi Direnişini yaşadım, Gezi Parkında kurduğumuz kolektif bilincin ve dayanışmanın parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım. Çünkü Gezi onurumuzdur!” ifadelerini kullandı.

“Dijital devrimi Kadıköy’den başlatacağız”

Mesut Kösedağı, çağdaş Kadıköy vizyonu çizgisinde, teknoloji ve inovasyonu merkeze alacağını ve ilçenin dijital dönüşümünü gerçekleştireceği sözünü vererek, “Mikro-mobilite gibi akıllı şehir uygulamalarından dijital demokrasi uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede bilimin, verinin bizi yönlendireceği bir yönetim sunarak, dijital devrimi Kadıköy’den başlatacağız!” şeklinde konuştu.

Seçmenlerinin karşısında Cumhuriyet Halk Partisinin gençlik kolları geleneğinin bir temsilcisi olarak da bulunduğunu belirten Mesut Kösedağı, “Gençlik kollarının 70 yıllık bir geleneği vardır. Ben bu geleneğin şu anki temsilcisiyim. Benden sonra da devam edecektir. Görev yaptığım her gün Cumhuriyet değerlerinin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğim. Kadıköyümüzün oylarıyla, geçtiğimiz dönem 25 yıl sonra İstanbul zaferini nasıl bir değil iki kez kazandıysak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart gecesinde söylediği gibi “Ben kimsenin hakkını yemem, hakkımı da kimseye yedirmem” söylemiyle İstanbullunun kazanımlarını koruyacak ve yükselteceğiz. Kadıköy halkı özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve Cumhuriyet değerlerinin temsilcileri olarak en yüksek seviyede sandığa gidecek ve emanetini koruyacak! Atatürk’ün mirası Cumhuriyetin kalesi Kadıköy’de birinci görevimiz bu kaleyi sonuna kadar korumaktır. Kadıköylünün oyu demokrasinin teminatıdır. Atatürkçülüğün teminatıdır, eşitliğin teminatıdır, Kadıköylünün oyu çok değerlidir. Bu bilinçle sandığa gideceğiz.” dedi.

Hedef rekor oy

Hedefinin “Türkiye’nin en güzel ilçesi Kadıköy’den, rekor oyla tekrar seçimi kazanmak” olduğunu dile getiren Mesut Kösedağı, “Asla endişe etmeyin, 1 Nisan’da hem İstanbul’da hem Kadıköy’de zafer bizim olacak. Sonunda kazanan Kadıköy olacak, İstanbul olacak, Türkiye olacak!

Kadıköy Mesut olacak!” şeklinde sözlerini sonlandırdı.