Meteorolojiden uyarı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği kar yağışı için geri sayım başladı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da kar yağının başlayacağı yeni tarih belirlendi. İstanbul’u etkisi altına olacak olan kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? Hava sıcaklığı ne kadar düşecek? İşte İstanbul kar yağışıyla ilgili detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul Valiliği ve AKOM’un da kar yağışına yönelik uyarıları gerçekleşmedi. İstanbul’u etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tarafından beklenen kar yağışının neden gerçekleşmediği açıklandı. Deniz suyu sıcaklığında yaşanan düşüş nedeniyle kar yağışının etkili olmadığını ifade eden Adil Tek, İstanbul’u etkisi altına olacak kar tarihiyle ilgili değerlendirmeler de bulundu.

İstanbul’da Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da kar yağışı Şubat ayının ikinci haftası işaret edildi. İstanbul’da kar yağışının başlamamasının nedeni olarak deniz suyu sıcaklığını gösterildi. Deniz suyu sıcaklığının en az 8 dereceye kadar düşmesi halinde kar yağışının başlayacağını belirten Adil Tek, ‘’Şu an itibariyle deniz suyu sıcaklıkları 10 ila 11 derece arasında değişmektedir. Deniz suyu sıcaklığının 8 derece ve altına düşmemesi halindeyse kar yağışı beklememiz mümkün değil. Kar yağışlarının yağmurla karışık şekilde meydana gelmesinin temel nedeni deniz suyu sıcaklığı oluyor. Hesaplamalarımıza göre Şubat ayının ikinci haftasından itibaren deniz suyu sıcaklığında düşüş meydana gelecek. Buna bağlı olarak kar yağışı bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’da Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün incelemelerine göre İstanbul’u etkisi altına alacak olan kar yağışı için geri sayım başladı. Hava durumu tahminlerinde sıcaklığına düşmeye başladığı belirtildi. İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının şehir merkezini de etkisi altına alacağı günlerin yakın olduğu uyarısı yapıldı. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmeye başladığı ifade edildi. Atmosfer modellerinden alınan verilere göre kar yağışının Şubat ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. İstanbul’daki kar yağışının deniz suyu sıcaklığına göre uzun süre devam edebileceği uyarısı yapıldı.