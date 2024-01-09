Balıkesir Yücel Yılmaz ile Marka Şehir vizyonuna devam dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, şimdiki başkan Yücel Yılmaz’ın tekrar aday gösterildiği duyuruldu. Bu açıklama ile Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ikinci dönem için yarışmaya hazırlandığını belirtti.
Yücel Yılmaz, adaylığının duyurulmasının ardından sosyal medyada bir açıklama yaparak teşekkürlerini iletti. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti Teşkilatı’na teşekkür eden Yılmaz, desteklerini esirgemeyen hemşehrilerine teşekkür etti. Ayrıca, yeni dönemde de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, şehre daha fazla hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Yücel Yılmaz, açıklamasında geçmiş dönemde elde ettikleri başarıları vurgulayarak, yeni hedeflere ve projelere odaklanacaklarını belirtti. Belediye başkanlığı sürecinde şehrin geleceğini şekillendirdiklerini ve birlikte başarılar elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.
Ayrıca, Yücel Yılmaz’ın biyografisine de yer verildi. Almanya’da doğan Yılmaz, eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra eğitim sektöründe faaliyet gösteren Yılmaz, ticaret odası meclis üyeliği ve başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı olarak seçilen Yücel Yılmaz, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül kazandı. Aynı zamanda UCLG Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, Türkiye belediyelerini temsil etmek üzere Avrupa Konseyi Yönetim Meclisi’ne seçildi. 31 Mart 2019’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yücel Yılmaz, bu görevi sürdürmektedir.
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