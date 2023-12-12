Bir rüya görmüşsünüzdür ve rüyanın etkisi ile uyanmışsınızdır.
Böyle anlarda görülen rüyaların çoğu hatırlanır.
Kâbus bambaşka bir şeydir…
İnsanın bütün dengelerini altüst eder…
Uzun süre uyanmadıysanız ya da sabah rutin bir kalkış yapmışsanız, gördüğünüz rüyayı hatırlama şansınız yoktur; hatırlansa bile akılda kalan belli belirsiz şeylerdir.
Bu konu da nereden çıktı demeyin…
Geçen günlerde bir rüya gördüm, rüyanın etkisi ile uyandım.
Gördüğüm rüyayı kafamda canlandırdım.
Kopuk kopuk anlar ya da görüntüler…
Bir anlam veremedim.
Sel sularına kapılmış bir kişi, deniz, orman, yangın, içinden çıkılmaz olaylar…
Bu adam da nereden geldi rüyama girdi?
Rüyada en son göreceğim kişi…
Bu arada okurların, gördüğüm rüya ile ilgili, “Hayır olsun!” dediğini duyar gibiyim.
Bir rüya anlatılmak istendiğinde hemen “Hayır olsun” denir.
Değer yargıları ve rüyaya yüklenen anlam!
Toplumların inanç sistemlerinde rüyaların da bir yeri vardır…
Rüya yorumcuları…
Falcılar…
Neyse biz gördüğüm rüyaya dönelim.
Evet gördüğüm rüyayı, kafamda anlam kazandırmaya çalışıyorum.
Pes etmiyorum, derin düşünüyorum, her gördüğüm yerin ya da kişinin analizini yapıyorum…
Dedim ya, anlamsız şeyler…
Mekânlar, insanlar, olaylar…
Beynimi zorlayınca bir şeyler anlam kazanıyor.
Parçalar bütünleşiyor, olaylar, kişiler karşılığını buluyor.
Evet evet…
Tamam…
Ya!
Allah Allah…
Hatırladım!
Demek ki o olay, o kişi…
Her bir anın geçmişle bağlantısı…
Yaşanmışlıklar…
Etkilenme…
Ya da iç dünyamızla ilgili bir bağ…
Harici, doğaüstü hiçbir şey yok!
İnanın görülen rüyalar birebir bizimle ilgili…
Rüyada bizden başkası yok!
Bizim dünyamız…
Rüyanızda gördüklerinize doğaüstü anlamlar yüklemeyin, saçma sapan çıkarımlar yapmayın, inanç sisteminizi beslemeyin…
Derin düşünün, sorgulayın, kafa yorun…
Göreceksiniz rüya kitap gibi ortaya çıkacak…
Size çok uzak gelen kişiler, yerler, mekanlar, olaylar sizi ne kadar çok etkilemiş fark edeceksiniz.
Rüyalar işsel bir hesaplaşma mı?
İçin dışa vurumu mu?
Bastırılmış duyguların özgürce ortaya çıkması mı?
Hepsi…
Ne kadar sağlıklı yaşam, ruh dinginliği o kadar az rüya denilebilir.
Rüya görüyorsanız…
Duygularınız var demektir.
Rüyalar; sorun haline getirdiğiniz meseleleri gün yüzüne çıkarır.
Rüyalar, aynı zamanda alarm zilleridir.
Tehlikeyi sezinlediklerinde insan beynini uyarırlar…
Size tavsiyem, alarm zilini fazla çaldırmayın…
İyi bir insan olmak, iç huzuru bulmak, en büyük çözümdür.
İyi rüyalar!
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