Hatay’da MİT Operasyonuyla 1.2 Ton Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla 1 ton 197 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 500 milyon lira olan ‘captagon’ adlı uyuşturucu hapın Hatay sınırından transit işlem gören bir konteynerde bulunduğu açıklandı. Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Uyuşturucu Operasyonunu Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ndeki ekipler tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonuna Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) destek verdiği açıklandı.

Hatay sınırında transit işlem gören bir konteynerde uyuşturucu hap taşındığını ifade eden Ticaret Bakanı Bolat, ‘’ Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ndeki ekiplerimiz MİT ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 ton 197 kilo captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirdi. Yaklaşık 500 milyon lira değerinde olan uyuşturucu hapa el konuldu. 3 kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı olarak hem bölgemizde hem de ülkemizde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya devam ediyoruz’’ dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve MİT mensuplarına uyuşturucu ile mücadelede gösterdikleri kararlı duruş için tebrik etti.