Ev sahibi ve kiracıya kötü haber: Borcu birlikte ödemek zorunda kalacaklar!

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki çatışmaların artması yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirdi. Kira zamları nedeniyle ortaya çıkan kavgalara hızlı çözüm üretilmesi için arabuluculuk uygulaması geliştirildi. Arabulucu masraflarını kiracı ile ev sahiplerinin birlikte ödemesi gerekiyor. Peki, arabulucu masrafları ne kadar? Kiracı, ne kadar ödeme yapmak zorunda kalıyor? İşte detaylar…

Türkiye ekonomisindeki kötü gidişat zam üstüne zam haberlerini gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesi konut sektörünü vurdu. Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki çatışmalar artmaya başladı. Ev sahiplerinin kira bedellerine fahiş zamlar uygulaması nedeniyle hükümet devreye girdi. Yıllık yüzde 25’i geçmeyecek şekilde kira zammı uygulanmasına karar verildi. Kira zamlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye rağmen; ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunlar sona ermedi. Kira anlaşmazlıkları nedeniyle mahkemelerde açılan dava sayısının artması arabuluculuk uygulamasının geliştirilmesini sağladı. Kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlara hızlı çözümlerin üretilmesini sağlayan arabulucu uygulamasının kritik öneme sahip detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sadece Ev Sahibi Değil, Kiracı da Sorumlu Olacak!

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar için mahkemeden önce arabulucuya gidilmesi zorunlu hale getirildi. Mahkemelerdeki davaların birikmesi nedeniyle ön plana çıkarılan arabuluculuk uygulaması hem kiracıya hem de ev sahibine ek sorumluluklar yükledi. Arabulucuya giden ev sahibi ile kiracının masrafları birlikte ödemesi zorunlu hale getirildi. Kira anlaşmazlıkları nedeniyle hem kiracı hem de ev sahibi arabulucuya başvuru yapma hakkına sahip bulunuyor.

Arabulucu Görüşmelerine Katılmamanın Maliyeti

Yargı mensupları tarafından arabuluculuk uygulamasının detaylarıyla ilgili yapılan açıklamalarda ilk görüşmenin önemine dikkat çekiliyor. Kiracı ve ev sahibinin arabulucu görüşmelerine katılmaması halinde maliyet sorumluluğu ortaya çıkıyor. Örneğin bir kiracı arabulucu için başvuruda bulundu. Lakin, ilk görüşmeye katılmadı. Bu durumda kiracı davayı kazansa dahi maliyeti karşılamak zorunda kalıyor. Aynı durum ev sahibi içinde geçerli olacak şekilde uygulanıyor. Arabulucu harç ücretini toplantıya katılmayan tarafın ödemesi gerekiyor. Harç ücretinin yanı sıra avukat vekalet ücreti de toplantıya katılmayan kişi tarafından ödeniyor. Arabulucu görüşmelerinin ilk toplantısı maliyet açısından kritik önem taşıyor.

4 Hafta İçerisinde Sorun Çözüme Kavuşuyor

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlığın arabulucuya taşınması halinde en fazla 4 hafta içerisinde sorunun çözüme kavuştuğu belirtiliyor. Arabuluculuk uygulaması, mahkemelerdeki uzun süreli dava sürecinin önüne geçilmesini sağlıyor. Ev sahibi ile kiracının arabulucu ile anlaşma sağlaması halinde ise maliyet ikiye bölünüyor. Arabulucu maliyetinden hem ev sahibi hem de kiracı sorumlu oluyor. Taraflar arasında çözüm üretilememesi halinde ise mahkemeye gitme hakkı doğuyor.

Arabulucu Masrafı Nasıl Hesaplanır?

Arabulucu masraflarının ev sahibi ile kiracı arasında yüzde 3 oranında dağıtılıyor. Örneğin kira bedeli 5 bin TL olan bir evin sahibi zam yapmak istediğini söylüyor. Kira bedelini 20 bin TL’ye çıkarmak istiyor. Kiracı ve ev sahibi arabulucuya gidiyor. Bu durumda arabulucu kiracı ve ev sahibinin belirlediği rakamın arasında kalan tutar üzerinden işlem yapıyor. Yıllık toplam kira bedeli hesaplanıyor. Bu durumda yıllık kira bedeli 180 bin TL oluyor. Kiracı ile ev sahibinin anlaşma yapması halinde yıllık bedel üzerinden yüzde 3 oranında arabulucu ücreti ödemeleri talep ediliyor. Kiracı ile ev sahibi arabulucu üzerinden anlaşmaya varamazsa da ücret ödemek zorunda kalıyor. Mahkemeye taşınan davada kaybeden tarafından yıllık kira bedelinin yüzde 6’sini ödemesi isteniyor. Bu durumda kazanan taraf ödeme yapmak zorunda kalmıyor. Lakin, arabulucu görüşmesinin ilk toplantısına davayı kazanan taraf katılmamışsa ödeme yapması gerekiyor. Kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeden yıllık kira bedelinin yüzde 6’sini ödemesi talep ediliyor.