Gazeteci Sabri Şahsuvar Sancaktepe Belediyesine talip oldu

Gazeteci, siyasetçi ve tv programcısı Sabri Şahsuvar 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı için Aday Adaylığı Başvurusunu yaptı.

Bingöl – Sancak’lı olan Sabri Şahsuvar Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaatını yaptı.

Sabri Şahsuvar, kendini desteklemeye gelen STK Başkanları ile birlikte AK Parti Sancaktepe ilçe Başkanlığına gelerek Belediye Başkan Adayı Adaylığı için resmi dilekçesini ilçe Başkanına teslim etti.

Sabri Şahsuvar; “Uzun süredir ikamet ettiğim Sancaktepe ilçemizden Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım.

Başvuru sürecim de, bizleri sahada görmek istediği için destek olan güzel ülkemizin dört bir yanından gelip Sancaktepe’de ikamet eden komşularımıza, STK ve dernek başkanlarımıza ve AK Parti eşrafına teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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