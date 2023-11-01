Ey! İnsanlar.

Ey! Halk.

Ey! Millet.

Ey! Yönetenler.

Ey! Yönetilenler.

Ey! Müslümanlar.

Ey! Mazlumlar.

Ey! Mağdurlar.

Ey! Zalimler.

Ey! Korkaklar.

Ey! Vicdansızlar.

Ey! Merhametsizler.

Ey! Ben, sen, biz, siz, onlar.

Ey! Allah’a güvenmediği için yardımı ve zaferi kullardan bekleyenler.

Ey! Ebabil Kuşlarının taş, meleklerin bomba atmasını bekleyenler.

Bizler; Allah’ın indirdiği dini değil de başkalarının uydurduğu dini yaşadığımız müddetçe Allah’ın yardımı bizlere yetişmeyecektir.

Bu dünyaya Allah adaleti ile hükmediyor, hak ettiğinizden, emeğinizden fazlası yok.

Mucize beklemeyin, mucize istemeyin.

Allah’ın verdiği aklı, yüreği ve imanı kullanın.

Allah’a iman edin, Allah’tan başkasına güvenmemeyi, inanmamayı, Allah’tan başkasından medet ummamayı öğrenin.

Unutmayın ki Allah; kullara inanıp, bağlanıp, kullara güvenenleri bu aciz kullara muhtaç etmeye devam edecektir.

Önce uyanın sonra “La” deyin ve ayağa kalkın.

Allah’ın yardımı hak edene yetişir. Hak edin.

Ve Müslüman olduğunuz için Allah’ın yardımını bekliyorsanız Allah’a iman edin, Allah’a güvenin. Kullarına değil.