Metin Külünk, Netanyahu aleyhinde soykırım suçlamasıyla dava açtı

AK Partili tecrübeli siyasetçi önceki dönem Milletvekili Metin Külünk, İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu’nun, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı, işlediği suçların tümünün insanlık suçu olduğu ve mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçuyla, katil kimliğiyle yargılanması gerektiğine dair dava açtıklarını duyurdu.

Külünk konuyla alakalı yaptığı açıklamasında;

“Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına Gönderilmek Üzere İsrail’in Hitleri @Netanyahu Tarafından Uygulanan Gazzedeki Soykırıma İlişkin Başvurumuzu Yaptık.

Bugün insanlığın vicdanı adına

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın vicdani adına,

bu yüzyılın Hitleri olan İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı, İşlediği suçların tümünün insanlık suçu olduğu ve mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçuyla, katil kimliğiyle yargılanması gerektiğine dair şahsım,

Av. Mücahit Birinci, Av. Burak Bekioğlu ile birlikte, Çağlayan adliyesin Bakanlık Muhabere Bürosundan, Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına gönderilmek üzere başvurumuzu gerçekleştirdik.

Adalet Bakanlığımızın gereğini yapacağına inancımız tamdır.

85 milyon memleket evladımızın adına vicdanların susmayacağını ve küresel ölçekte Gazzeli mazlumların hakkını aramak üzere bu başvuruyu suç duyurusunu gerçekleştirdik.

Not:Başvurumuz 23 sahifeden oluşmaktadır” dedi.

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