Kadıköy’de “Cumhuriyet Birlikteliktir” futbol maçı gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlama etkinlikleri kapsamında; ilçemiz Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Kadıköy Spor Lisesi öğrencileri, “Cumhuriyet Birlikteliktir” diyerek karma futbol müsabakası gerçekleştirdiler.

Kadıköy Spor Lisesi öğrencileri ile Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden oluşan karma takımlarla gerçekleştirilen etkinliğe; Kadıköy Kaymakamı Muhittin PAMUK, AK Parti İlçe Başkanı Fatih KAYA, 21.Dönem İstanbul Milletvekili Av. Ahmet ÇAKAR, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün desteği ve eski milli futbolcularımızdan Semih ŞENTÜRK, Cem KARACA, Murat HACIOĞLU, Tayfun SEVEN, Mehmet HACIOĞLU’nun da katılımıyla “özel” futbol maçı yapıldı.

Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim ve Meslek Okulu’nun öğrencileri ve Kadıköy Spor Lisesi’nin öğrencilerden oluşan karma takımların futbol maçında; 100 yıl önce topyekün kazanılan bağımsızlığımızı, Cumhuriyetimizin tüm bireyleri ile bir araya gelerek, gençlerimizi sporla buluşturup kutladık.