TÜKODER, Otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zama tepki gösterdi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal, Otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Koçal, “Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Ocak ayında “Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023’te otoyol ve köprü ücretlerini arttırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun” açıklamasında bulunulmuştu. Biz tüketiciler bir süre sonra bu açıklamanın tersi uygulama olacağını biliyorduk. O nedenle bizleri şaşırtmadı. Gelenek bozulmamış, Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olmuştu!!!

%50 – %80 arası uygulanan zamlar ulaşım hakkımızı engelleyecektir. Özelleştirilmeyen 15 Temmuz Șehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine (birinci ve ikinci köprüler) yapılan %80’lik zam şaşırtıcıdır. Kamu kurumunun da özel sektör ile rant yarışına girdiğini görüyoruz. 85,5 milyon tüketici adına soruyoruz: Köprü ve otoyollarda verilen hangi hizmetlerin girdilerine fahiş artış gelmiştir de yüksek oranda zam yaptınız?

Tüketicinin en temel hakları olan çalışma, sağlık, eğitim ve yaşam hakkına erişime aracılık eden ulaşım hakkı olması nedeniyle temel bir insan hakkıdır. Vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılmak, evrensel tüketici haklarından yararlanabilmek için kullanmak zorunda olduğu ulaşım “KAMUSAL BİR HAKTIR” bu nedenledir ki, ulaşım tek amacı rant sağlamak olan serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak bir alandır.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan %80’lere varan zam sadece araçları olanları ilgilendirmiyor, köprülere, tünellere verilen dolar endeksli geçiş garantileri nedeniyle tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.

Yapılan zam, otoyol ve köprüleri kullanmak zorunda kalan sebze, meyveden, içtiğimiz suya, tekstilden dayanıklı tüketim mallarına kadar tüm ürünlerin taşımacılığına kadar yansıyacaktır. Dolaylı olarak da temel ihtiyaç maddelerinin fiyatı yükselecektir.

Yap- işlet-devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülere yapılan aşırı zam güçlü olan şirketlerin kasasını dolduracak, güçsüz olan tüketicinin cebini boşaltacak, geçiş garantisi nedeniyle hazineye ek yük getirecektir. Alım gücü düşen yoksulluk ve açlıkla yaşam mücadelesi veren vatandaşların dayanma gücü kalmamıştır.

Otoyollar ve köprülere yapılan zamlar ile İstanbul’un iki yakası birbirinden uzaklaştırılmış, vatandaşların güvenli, kaliteli, ucuz ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım hakkı engellenmeye çalışılmaktadır. Halkın güvenliği ve zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin rahatlaması için yapılan yol ve köprüler yapılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır.

Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı olan yol, köprü ve tünel gibi hizmetler bir kamu hizmeti olarak verilmelidir, özelleştirme veya yap-işlet- devret modelinden vazgeçilmeli, mevcut sözleşmelerden geçiş garantileri kaldırılarak Türk Lirasına çevrilmeli, ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır.

Yap-işlet-devret modelinin ülke ekonomisine uygun, halkın çıkarına bir model olmadığını halen görmediniz, anlamadınız mı?