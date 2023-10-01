Vatan Partisi: ABD ve İsrail’e karşı artık harekete geçme zamanı

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İsrail’in saldırılarına karşı düzenlediği basın açıklamasında, “Artık harekete geçme zamanıdır. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız.” dedi.

ABD ve İsrail’in katliamlarına tepkiler büyüyor. Vatan Partisi İstanbul’da İsrail’in Gazze saldırılarına karşı basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı İbrahim Okan Özkan açıklamasında “Ancak gelinen aşamada ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı, Gazze’deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme zamanıdır. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız.” dedi.

Özkan’ın açıklaması şöyle:

Değerli İstanbullular, Kıymetli Basın Emekçileri,

Yüreklerimiz Filistin’le çarpıyor. Türk milleti ve bütün insanlık Filistin davasıyla beraberdir. Filistin’de İsrail siyonizmini yerle bir eden kardeş halkımızı ve hepimiz için mücadele eden kahraman kardeşlerimizi selamlıyoruz.

KINAMALAR YETMEZ

ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI

Bugün hepimiz Filistin davasının başarısına kilitlendik. Şehitlerimizi yüreklerimize gömüyoruz. Onlara olan borcumuzu ödemek için emperyalist ve siyonist zulmün son bulması için omuz omuza veriyoruz.

Ancak gelinen aşamada ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı, Gazze’deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme zamanıdır. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, Kürecik Üssü’nde, İncirlik Üssü’nde Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da çözüm için toplanıyoruz. Her eylemimiz, mücadelenin başarısına hizmet etmek içindir.

Yüksek ses çıkararak kazanılmış bir savaş yoktur. İsrail’e veya dünyaya çağrılar yaparak önlenecek bir savaş yoktur. Savaş güçle kazanılır. İşte burada üzerimize düşen sorumluluklar vardır.

AK PARTİ DIŞ POLİTİKASINI DERHAL DEĞİŞTİRMELİ

Filistin direnişini destekliyorsak, Türkiye’nin güvenliğini istiyorsak, siyonizmin ve emperyalizmin yenilgisini istiyorsak, AK Parti Hükümeti dış politikasını derhal değiştirmelidir.

Buradan, mücadelenin başarısı için Bağımsız Filistin için, Türkiye için doğru eylem çizgisini ve somut çözüm önerilerimizi Hükümetimize sunuyoruz.

1- Suriye ile derhal, her alanda iş birliği yapılmalıdır. Türkiye ve Suriye ortak harekâtla Suriye’nin kuzeyindeki ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir. PKK, IŞİD ve bütün terör örgütleri temizlenir. En önemlisi, İkinci İsrail Planına en büyük darbe vurulur. Komşularımız buna hazırdır. Sadece bu adım dahi, dünya dengelerini değiştirir ve Filistin’e en büyük destek olur.

2- ABD ve NATO tarafından kullanılan İncirlik ve Kürecik üsleri derhal bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tam denetimine alınmalıdır. ABD ve NATO askerleri ülkelerine gönderilmelidir.

3- Yanlış Ukrayna politikasından acilen vazgeçilmelidir. Ukrayna, Karadeniz’deki Yunanistan’dır. Bugün Ukrayna Filistin’e karşı İsrail’le beraberdir. ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la beraberdir. Kiev sokaklarında İsrail bayrakları dalgalanmaktadır. Bu durumda Rusya’ya dirsek atan, Ukrayna’ya ticaret kılıfı altında SİHA satan Türkiye, en güçlü müttefiki Rusya’yı karşısına alır. Rusya, Ukrayna’da ABD-NATO’ya karşı savaşmaktadır. Bu savaş, Türkiye’nin de savaşıdır, Filistin’in de savaşıdır.

4- İsveç’in NATO üyeliği derhal reddedilmelidir. Bununla yetinmemeli, NATO’dan çıkmak Türkiye için artık ölüm-kalım meselesidir. Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. NATO’dan ayrılmak, ABD tertiplerine karşı en etkin uygulamadır. NATO’dan kurtulan Türkiye, iç cephesini birleştirir ve sağlamlaştırır.

5- Batılı finans merkezlerine bağlı, iflas eden Atlantikçi borçlanma ekonomisi derhal terk edilmelidir. Londra ve New York bankalarında para dilenmek yerine acilen milli ve üretimci program yürürlüğe konulmalıdır.

6- Yurtdışına kaçırılan, halkımızın alın teriyle kazanılmış 500 Milyar Dolar Türkiye’ye acilen getirilmelidir. Hükümet bu konuda masaya yumruğunu vurmalıdır. Bu büyük kaynağa el konulmayacak, Türkiye’de yatırıma sevk edilecektir. O paraların sahiplerine de sesleniyoruz. ABD’nin, Batılı emperyalistlerin hukuku yoktur, zorbalığı vardır. Giderek artan gerilimde, o paralarınız da emperyalist haydutluğun hedefindedir ve güvende değildir.

7- KKTC’nin tanınması için, Türkiye gibi NATO tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelerden başlayarak doğru strateji ve eylem planı hayata geçirilmelidir. Vatan Partisi, bu konuda Abhazya ile Ortak Bildiri imzalamıştır. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İran başta olmak üzere çok sayıda ülke doğru bir dış politikayla KKTC’yi tanıyacaktır. Abhazya KKTC’nin tanınması için kilit ülkedir. Türkiye derhal bu sürecin önünü açmalıdır.

İşte bu adımlar dünya dengelerini değiştirir.

ABD-İsrail güdümlü bölücü terörü bitirir.

Emperyalistleri Batı Asya’dan defeder.

Siyonist zulmü tarihe gömer.

Filistin davasını başarıya ulaştırır.

Kesin çözüm için bu siyasetleri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize arz ediyoruz. Türkiye ancak bu çözümlerle aydınlığa, refaha ve insanlık davasının zaferlerine ulaşabilir.

Bütün milletimizi, toplum öncülerimizi, kamuoyunu bu siyasetler etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Çözüm buradadır. Filistin davasında sonuç almanın yolu buradadır. Gazze’ye destek buradadır. Söz, Türkiye hükümetindedir. Türkiye kaçınılmaz olarak bu siyasetleri uygulayacaktır. Vatan Partisi işte bu büyük çözümlerin Partisidir.

Türkiye Suriye El Ele!

Türkiye İran El Ele!

Türkiye Rusya El ele!

Kahrolsun İsrail Siyonizmi!

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!

Yaşasın Doğu Kudüs Başkentli, Birleşik, Bağımsız Filistin!

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