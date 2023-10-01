THE BEAUTY STORE HİFU KIRIŞIKLIK GİDERİCİ YÜZ SIKILAŞTIRMA CİHAZLARI

Hifu Nedir ?

Hifu veya diğer adıyla ultrasonik yüz germe, yüz sıkılaştırma ve kırışıklık giderme işlemlerinde kullanılan bir teknolojidir. Bu işlem, ultrason dalgalarını kullanarak cilt altındaki dokuları hedefler ve sıkılaştırır.

Hifu Nasıl Çalışır ?

HIFU işlemi, yüksek enerjili ultrason dalgalarını kullanarak ve belirli bir derinliğe odaklanarak cildin alt tabakalarını ısıtır. Isınan dokular, kollajen üretimini artırır. Kollajen, cildin sıkı ve elastik olmasını sağlayan bir proteindir. Bu süreçte, cilt yüzeyi zarar görmez.

Hifu Uygulama Alanları ?

Hifu, yüzün farklı bölgelerinde kullanılabilir. Genellikle alın, yanaklar, boyun ve çene hattı gibi sıkılaştırılması gereken bölgeleri hedefler. Göz çevresi gibi daha hassas bölgelerde de kullanılabilir.

Hifu Kullanımı Sonrası Sonuçlar ?

HIFU işlemi sonucunda ciltteki sıkılık ve elastikiyet artar. Kırışıklıklar azalır ve yüz daha genç ve taze bir görünüm kazanır.

Yüz Sıkılaştırma

Hifu İle Yüz Sıkılaştırma, yaşlanma belirtilerini azaltmak ve daha genç bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılır. Yüz sıkılaştırma işlemleri cildin sarkmasını, kırışıklıkları ve yaşlanma izlerini düzeltmeyi hedefler.

Kırışıklık Giderici

Hifu İle Kırışıklık giderici tedavisi, ciltteki kırışıklıkları azaltmayı ve daha genç bir görünüm elde etmeyi amaçlayan estetik bir işlemdir. Bu işlem, yaşlanmanın etkilerini hafifletmek ve ciltteki kırışıklıkları düzeltmek için kullanılır

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