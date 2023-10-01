Büyük Karagümrük yürüyüşü

Hâlâ bir tesisi ve hâlâ bir stadı olmayan Fatih Karagümrük’ün taraftarı, 8 Ekim Pazar günü saat 14.00’te bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Stat sorununu kaç kez dile getirdim artık ben de bilmiyorum. Bırakın çözülmesini, Karagümrük’e adeta göçebe hayatı yaşatıp, bir gün orada bir gün burada derken, stat stat semt semt gezdirdiler.

“4 büyükler” diye tabir ettiğimiz takımların bile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak istemedikleri ortadayken, Karagümrük’ü adeta oraya hapsettiler.

Buna rağmen taraftar, şartlar ne olursa olsun yine de takımını yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Süleyman Hurma da Karagümrük için elinden geleni yapıyor.

A Spor’da katıldığı bir programda Hurma, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erok Stadı’nı revize edelim ve Fatih Karagümrük orada oynasın dedi. Erokspor Başkanı, TFF Başkanımız, Spor Bakanımız, Kulüpler Birliği Başkanımız Ali Koç da bu konuşmaya şahittir. Ancak birileri bunu yapmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

Peki Cumhurbaşkanımıza rağmen bu stat işine “taş koyan” kim?

Karagümrük ile ne dertleri var? Ya da dertleri Süleyman Hurma başkanla mı?

Tam olarak “karın ağrıları” nedir bilemem ama Karagümrük taraftarının sosyal medyadan duyurduğu son paylaşımla yazımı bitireyim: “8 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hakkımız olan stadı istemek için yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ayrıcalık değil, hakkımız olanı istiyoruz. Herkes yuvasında güzel. Bu yürüyüşe bütün Karagümrüklüleri ve futbolseverleri davet ediyoruz. Ailenizi, eşinizi, dostunuzu alıp kültürümüze yakışır şekilde ailecek hakkımız olan Karagümrük stadyumunu yetkililerden isteyeceğiz. Sayın Başkanımız Süleyman Hurma’nın da basın açıklaması olacaktır. Haydi Karagümrüklü söz sırası sende!”