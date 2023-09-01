Neden Profesyonel Bir SEO Uzmanıyla Çalışmalısınız?



SEO arayışı sonrası görüşme yaparken veya çalışacağınız SEO uzmanı seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz başarılı bir kişiyle çalışmanın önünü açacaktır. Bu mesleğin detayları nelerdir? Bu danışmanlar ne yapıyor?

SEO

Başarılı bir SEO uzmanı en az 10 yıllık deneyime sahip olmalı,

en az 10 yıllık deneyime sahip olmalı, En kaliteli ve doğal SEO teknikleriyle çalışmalı,

teknikleriyle çalışmalı, Başarılı SEO referanslarına sahip olmalı, başarı hikayeleri olmalı,

referanslarına sahip olmalı, başarı hikayeleri olmalı, Eğer %100 garantili sonuç vaat ediyorsa çok dikkatli olmalısınız,

Google ile anlaşması olduğunu söylerse görüşmeyi hemen sonlandırın,

ile anlaşması olduğunu söylerse görüşmeyi hemen sonlandırın, Backlink paketleri gibi yöntemlere karşı dikkatli olun. Sitenize algoritmik veya manuel olarak ceza verilebilir,

Doğal SEO işlerinde ceza riski yoktur. Birçok firma ucuz, hızlı ve kolay olduğu için doğal olmayan yöntemleri tercih ediyor, doğal ve organik SEO yöntemleri kullanmalı,

işlerinde ceza riski yoktur. Birçok firma ucuz, hızlı ve kolay olduğu için doğal olmayan yöntemleri tercih ediyor, doğal ve yöntemleri kullanmalı, SEO danışmanı olarak çalışacağınız kişinin sektörde kaç yıldır görev yaptığı hakkında bilgi alabilirsiniz,

olarak çalışacağınız kişinin sektörde kaç yıldır görev yaptığı hakkında bilgi alabilirsiniz, Google SEO hakkında güncel bilgiler alın ve ona sorun:

hakkında güncel bilgiler alın ve ona sorun: Eğer SEO eğitimi aldıysa bu konularda sorular sorun,

eğitimi aldıysa bu konularda sorular sorun, Google Analytics , Google Search Console , Google PageSpeed Insights gibi Google araçlarını iyi analiz edebilmeli,

, , araçlarını iyi analiz edebilmeli, Anahtar kelime araştırması ve rakip analizi konusunda profesyonel olmalı,

Özgün ve kaliteli içerikleri analiz edebilmeli,

Arama motorlarını ve algoritmaları yakından takip etmeli,

İngilizce güncel SEO kaynaklarını takip etmeli ve bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olmalı,

kaynaklarını takip etmeli ve bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olmalı, Doğal teknikler yerine blackhat hacklink, spam gibi hileli tekniklerden bahsediyorsa bu kişiden uzak durun,

Otomatik SEO programlarıyla çalıştığını söylerse, bu sizde olumsuz bir algı yaratır.

SEO Çalışmasını Garanti Edebilir miyim?

Dijital pazarlama ve internet sektöründeki bazı kişiler Google ile anlaşması olduğunu ve sizi garantili olarak ilk sayfaya, ilk sıraya çıkarabileceğimizi söyleyebilirler. Bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Kullanılan doğal olmayan çalışma yöntemleri ile kısa sürede ilk sayfaya çıkabilirsiniz. Ancak ilk algoritma güncellemesinde siteniz ağır ceza alacak ve adı yazıldığında dahi görünmeyecektir. Kısa süreli ve doğal olmayan işler çok risklidir.

Tavsiyemiz kurumsal SEO uzmanı ile çalışmanız olacaktır. Böylece en azından sürekli bilgi alabileceğiniz ve ona ulaşabileceğiniz biri olduğundan emin olabilirsiniz. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir veya Türkiye‘nin en iyi SEO uzmanı gibi sorularınız için sadece deneyim ve referanslarla cevap verilebilir.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Google‘ın kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek istemesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Kısaca Google ya da diğer arama motorlarında ilk sıralara çıkmak için yapılan çalışmaların genel adıdır. Bu çalışmaları yapanlar SEO eğitimi almış veya kendisini bu konuda eğitmiş SEO uzmanları dır.

Google SEO Uzmanı

Arama motorlarında üst sıralara çıkma rekabeti arttıkça Google da kendi algoritmalarını oluşturup bunları periyodik olarak güncelleyerek iyi web sitelerini ödüllendirmeye başladı. Yani Google, yasadışı çalışan, faydalı bilgi sağlamayan, ziyaretçinin beğenmediği siteleri cezalandırarak diğer web sitelerinin de istediği kurallara uymasını sağlamaya başladı. Bu da SEO mantığını oluşturmuş ve günümüzde web sitesi sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanını SEO Uzmanı adı altında ortaya çıkarmıştır.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan SEO uzmanlığı kavramı sonucunda bu alanda kendini geliştiren, kişisel markalarını kuran ve SEO danışmanlığı hizmeti veren isimler dünya çapında tanınmaya başladı. Freelance SEO, konusunda çeyrek asırdır uzman ve Türkiye’de ilk uzman ve danışman arasında yer alıyor.

SEO Türkiye

Türkiye de Freelance SEO çalışmalarına 1994 yılında Web Tasarım ve o dönemin arama motorlarında hedef kelimeleri ilk sıralara çıkarmak ile başlamıştır. İnternet, Reklam ve Bilgi Teknolojileri alanında yoğunlaşarak SEO çalışmalarına başlayıp ilerleyen yıllarda kurumsal firmalara harici SEO danışmanlığı, Dijital Pazarlama, Google Ads ve Google Analytics hizmetleri vermeye başlamıştır. Google’da ilk sıralarda yer alan web sitelerinin SEO çalışmalarını gerçekleştirdi.

27 yılı aşkın süredir internet sektöründe yer alan, Avrupa’ya internet satış teknikleri, beyaz eşya, sağlık turizmi, tüketici elektroniği, tatil, tekstil, hızlı satış gibi farklı sektörlerde Türkiye’de SEO konusunda çalışmaktadır.