Ali Rıza Yıldız’dan 17 Ağustos mesajı

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, 17 Ağustos Gölcük depremiyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Aynı zamanda Afet Müdahale ekibi başkanı da olan İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, 17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli meydana gelen ve tüm Marmara bölgesini etkileyen depremin yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Yıldız, “Derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 17 Ağustos 1999 Depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. 17 Ağustos depremi, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çok acı bir şekilde hatırlatmıştır. Meydana gelen deprem, ülkemizde yaşanan afetlerin ilki değildi ve sonuncusu da olmadı, olmayacak. Bu vesileyle 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

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