Kuş gözlemcilerinin Büyük Göç Heyecanı

“Ebird Global Bigday” Kuş Gözlem Günü bu yıl 13 Mayıs’ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Dünyanın dört yanında kuş gözlemcilerinin katıldığı büyük göç gününde tatlı bir rekabet de yaşandı. Kuş gözleminin Türkiye ayağında 168 kuş tür gözlemleyen Denizli birinci olurken, Kayseri 163 türle 2. İstanbul ise 150 türle 3. oldu.

Dünyanın en büyük kuş gözlem sitesi “ebird” tarafından her yıl kuşların bahar göçü döneminde düzenlenen “Ebird Global Bigday” 13 Mayıs’ta tüm dünyadan kuş gözlemcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. 253 ülkede 200 bin kuş gözlemcisi 145 bine yakın gözleme imza attılar. Dünya sıralamasında Kolombiya 1533 türle 1.olurken 1433 türle Peru 2. Brezilya ise 1199 türle 3. oldu. Sıralamada Türkiye 298 türle 32. Sırada yer aldı.

Kuş gözlem gününde Türkiye’nin 43 ilinden kuş gözlemcileri de alanlara çıkarak kuş gözlemi yaptılar ve gördükleri kuşları kayıt altına aldılar.

Trakor Denizli’yi Birinciliğe Taşıdı

Global Bigday’ın ardından yapılan değerlendirmede, kuş gözlem gününde Türkiye’de en fazla kuş gözlemi yapılan il sıralamasında birinci 168 türle Denizli, İkinci 163 türle Kayseri, üçüncü de 151 türle İstanbul oldu. Kuş gözlemcileri arasındaki sıralamada ise Kayseri’den 163 türle Uğur kara 1. Yine Kayseri’den 161 türle Mehmet Ünlü ikinci, Balıkesir’den Orhun ve Gökhan Çüngür ise 117’şer türle 3. oldu.

Denizli’deki kuş gözlemcilerini çatısında barındıran Trakor Kuş Gözlem Topluluğu Global Bigday’a damgasını vurdu. Trakor üyeleri yaptıkları gözlemlerle Denizli’yi birinciliğe taşırken, diğer illerde bulunan grup üyeleri de yaptıkları gözlemlerle bulundukları illeri üst sıralara çıkardı.

Denizli’de en fazla kuş gözlemleyen ekip üyesi ise 112 türle Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören genç kuş gözlemcisi Alperen Köse oldu. Onu 97’şer türle Muammer Ülker ve Kamil Karabuğa, 95 türle Ahmet keser ve 94 türle ekip lideri “Wolfs Kenan” lakaplı Kenan Süleyman Çüngür takip etti.

Trakor Kuş Gözlem Topluluğu’nun kurucusu ve sözcüsü Kenan Süleyman Çüngür, kuş gözlem gününde kendisinin bu yıl; Gökpınar Karakurt Barajı, Sarayköy, Kokarhamam, Çürüksu, Çamlık ve Büyük Menderes havzasında gözlem yaptığını, Trakor’un genç ve dinamik üyelerini ise kuş popülasyonunun fazla olduğu Acıgöl ve Işıklı’ya yönlendirdiği söyledi. Çüngür, Trakor ekibinden Alperen Köse, Kamil Karabuğa, Ahmet Keser, Ilgın Uzunoğlu, Muammer Ülker, Mustafa Şavluk ve Mustafa Kemal Karaoğlan’ın Acıgöl ve Işıklı’da 100’ün üzerinde tür gözlemlediğini, Buldan’da Sait Yalçın, Kokarhamam Bataklığı’nda Süleyman Gün ve Ali Sinan Güngör, Pamukkale ve Ornaz Vadisi’nde Şahin Polat, Beyağaç’ta Süleyman Aydoğdu, Korucuk’da Ali Karaca ve Fatma Tekneci’nin katkılarıyla Denizli’de 168 kuş türüne ulaşıldığını ifade etti.

10 Saat Aralıksız gözlem Yaptılar

Denizli’yi bir kez daha kuş gözleminde Türkiye birincisi yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kenan Süleyman Çüngür şunları söyledi:

“Aylar öncesinden başlayan çalışmalarımızla ekibimizi göç gününe hazırladık. Bir kaç haftadır sahalarda yoğun göç sayesinde sık sık gözlemlere koşuyoruz. Genç gözlemcilerimiz heyecan içinde bu günü bekledi. Her sene Işıklı-Gökgöl-Akdağ ve Acıgöl’ü taradığımdan bu sene gençlerimizin de kendini çok geliştirmesiyle sade Denizli merkez çevresinde gözlem kayıtları girmeyi ve gençlerin kendine olan güvenini ortaya çıkarmak için onları zorlu sahalarda görevlendirdim. Toplam 7 gözlemcimiz Acıgöl ve Işıklı’da 10 saat gözlem yaptılar. 100 türden fazla kuşla karşılaştılar.

Binlerce fotoğraf çekip dürbün ile kayıt aldılar, sayım yaptılar. Kalan ekipler de 5 bölgede sahayı tamamladı.

Ben de gece bahçede baykuşlar ve flamingo geçişlerini izleyip ses kaydı aldıktan sonra sabah erkenden Çürüksu Nehrini arşınlayıp başladım gözlemlere. Yanıma gelen ekip arkadaşım ile Kokarhamam’da diğer arkadaşımızla buluştuk. Bu sırada Babadağ’da, Buldan’da ve Ornaz Vadisi’nde Pamukkale’de de ekip arkadaşlarımız gözlem yaptılar.

İnanılmaz tür sayısıyla neredeyse bir günde Denizli’de görülebilecek 190 türe yakın sayının 168’ini görmüş olduk. Bu sayı ile 163 türlü Kayserili gözlemci kardeşlerimizin önünde 1. Sırada tamamladık günü. İstanbul ‘da 151 türle 3.oldu. Yine bizim ekipten diğer üyelerimizin katkısıyla Balıkesir 122 türle 4.oldu. Hatay Subaşı Kuş Gözlem Ekibi de 112 türle 5.liği aldılar.

Denizlimiz 168 tür ile ülke birinciliğine uzandı. Toplamda dünya kuş göç gününde dünya genelinde 7604 kuş türü gözlemlendi.

Balıkesir’deki kuş gözlemcilerimiz Orhun ve Gökhan Çüngür ise 117’şer türle hem ülke genelinde en çok tür sayan 3. Gözlemci oldular, hem de Balıkesir’i ilk beşe soktular. Diğer üyemiz biyolog Erkan Durmaz’ın Van’daki 98 tür gözlediği Çelebibağ Sazlığı Türkiye’de en fazla gövlem yapılan 4. Gözlem sahası oldu. İstanbul’da üyemiz Çağan Abbasoğlu 85 tür ile İstanbul’da en çok katkı koyan gözlemci oldu. Bir diğer ekip üyemiz Denizlili öğretmen Salih Ceran ise Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gözlem kaydı aldı. İsviçre, Avusturya, Belçika ve İsviçre’de de ekip üyelerimiz kuş gözlemleriyle katkı koydular. Trakor Çürüksu Kuş Gözlem Topluluğu TKGT olarak ilimizde kuş kitabı çıkarmak ve kuş türlerimizi kayıt altına almak için de tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz ”.