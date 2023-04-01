‘Yeni Evim’ kampanyasına yeni daireler eklendi

Yeni Evim Kampanyası’ndaki cazip şartlar, Evora İzmir projesinde planlanan satış stratejinin değiştirilmesine neden oldu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kampanya nedeniyle yaşanan yoğun talebi karşılamak için yıl ortasında satışa açılması gereken dairelerin 3-4 ay erken satışa konulduğunu açıkladı. Kampanyanın ilk üç haftasında çağrı merkezine 10 bini aşkın bilgi formu ve telefon geldiğini ifade eden Umut Durbakayım, “İzmir bölgesindeki deprem riskini göz önünde bulundurarak projemizde uyguladığımız ekstra önlemler, daire teslimlerinin yakın olması, İzmir Körfezi’ni tamamen gören manzara ve ulaşım kolaylıkları, cazip kampanya şartları ile birleşince ortaya beklemediğimiz bir talep geldi” açıklamasında bulundu.

Seçim dönemlerinde talep tarafında yaşanan ‘bekle ve gör’ ortamının ilk kez işlevsiz kaldığına dikkat çeken Umut Durbakayım, kampanyadaki yoğun talebin detaylarını şu sözlerle anlattı;

“Mevsimsellik özelliğine bağlı olarak yılın ilk iki ayının durgun geçmesini bekliyorduk. Ancak ocak ortasında başlayan yeni evim kampanyası, tedirginlik yaşayan talepleri hareket geçirdi. Ocak ayının son çeyreğinde kampanya koşullarını sağlayan 150 daireyi satışa açtık. Kampanyanın ilk iki haftasında 10 bine yakın bilgi formu talebi geldi. Çağrı merkezi ve satış ofisindeki mesai arkadaşlarımız gece saatlerine kadar çalışarak gelen talepleri karşılama gayreti gösterdi. Nitekim kampanyanın üçüncü haftası dolmadan kampanya kapsamında satışa sunulan dairelerin tamamına kaparo alındı ve satışları durdurduk.”

Yeni daireler satışa açıldı

“Kampanya kapsamındaki talep edilen kredilerin bankalar tarafından değerlendirmesi sonucunda, söz konusu satışların üçte biri iptal edildi. Ancak özellikle beyaz yakalı çalışan gençlerin arkası kesilmeyen yoğun ilgisi, krediden dönen dairelerin de bir anda tükenmesine neden oldu. Bu durumda, gelecek dönemde satmayı planladığımız dairelerden kampanya şartlarını sağlayanları, daha erken satışa sunduk” şeklinde açıklamasını sürdüren Umut Durbakayım, kentsel dönüşümün önemine de atıfta bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketi, riskli binaların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini zorunlu kılmıştır” diyen Umut Durbakayım, özellikle yüksek risk taşıyan İzmir bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Emlak Konut GYO önderliğinde Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığı ile gerçekleştirilen Evora İzmir projesindeki daire teslimlerinin 2024’ün ilk çeyreğinde başlayacağını hatırlatan Umut Durbakayım “Bizi asıl mutlu eden şey; yaşanan yoğun talep ve gerçekleşen satışlar değil. Bizi sevindiren şey, bu kampanya ile birlikte daire alan müşterilerimizin önümüzdeki yıldan itibaren deprem endişesi taşımadan, yeni evlerinde yaşayacak olmasıdır” dedi.

Umut Durbakayım, büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar lira olan Evora İzmir projesinin, hem İzmir kentine hem de kamuya önemli katma değer sağladığını ve bunun da bir diğer gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

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