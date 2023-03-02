Alanya Kleopatra Plajı Nerede ve Doğal Güzellikleri 

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra plajı bölgenin batı sahil kesimini Damlataş bölgesinin sonuna kadar kapsar. Kleopatra plajı yaklaşık 2km sahil boyu uzunluktadır. Kleopatra adını almasının sebebi M.Ö 69 – M.Ö 30 yılları arasında Helenistik Kraliçesi Kleopatra’dan alır. Antik Mısır Kraliçesi olan Kleopatra güzelliği ile dillere destan bir kraliçedir.

Kleopatra Plajının Hikayesi

Mısır Mitolojisine göre ve geçmiş dönem kaynaklarına bakıldığında Roma’nın ünlü generali Antony, Alanya bölgesini kuşatıp ele geçirdikten sonra Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye olarak sunmuştur. Kraliçe Kleopatra ise temizlenmek ve banyo yapmak için Alanya Kalesi’nin hizasında bulunan bu denize banyo yapmak için inermiş.

Hatta Kleopatra’nın söylentilere göre Alanya Kalesi’nin içinden şimdiki adıyla Kleopatra Plajına inen bir tüneli olduğu söyleniyor. Kleopatra her Akdeniz seferi sonrasında muhakkak Alanya bölgesine uğrar ve plaja yüzmeye gidermiş.

Kleopatra Plajının Özellikleri

Alanya Kleopatra plajı mitolojik hikayesi dışında sıkça tercih edilmesinin nedenleri arasında altın rengindeki kumu, uzun ve hizalı bir plaja sahip olması ve deniz suyunun berraklığıdır Ayrıca deniz sığlığı 10 metreye kadar ulaşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı mavi bayrak unvanını almıştır.

Suya deniz gözlüğü ve yüzme ekipmanları ile girildiğinde suyun berraklığından kumun rengi, deniz canlıları ve güneş parıltıları net bir şekilde görülüyor. Sahili ise Alanya belediyesinin titiz çalışmalarından dolayı oldukça temizdir. Bu nedenle sıkça tercih edilir. Kleopatra plajı ünü ise dünya çapındadır. Her yıl çeşitli ülkelerden milyonlarca turist bu plaja tatile gelirler.

Kleopatra Plajına Nasıl Gidilir?

Kleopatra plajı Antalya’ya bağlı olan Alanya belediyesi sınırları içerisindedir. Uçakla seyahat etmeyi düşünürseniz Antalya havalimanı ile arasındaki mesafe 120 km’dir. Havalimanında bulunan çeşitli taksi, otobüs veya minibüs gibi araçlar ile bu plaja ulaşabilirsiniz. Şahsi aracınız ile Alanya’ya gitmeyi düşünüyorsanız İstanbul’dan Kleopatra Plajının karayolu mesafesi 830km olup bu da ortalama 12 saatlik bir yolculuk demektir.

Plaj Kullanımı

Plaj kullanımı ücretsiz olup plajda bulunan yeme-içme mekanları fiyatlandırmaya tabiidir. Ayrıca şezlong, şemsiye gibi ekipmanlarda da fiyatlandırma vardır. Sahil kesimi boyunca yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. https://www.villacim.com.tr/kleopatra-plaji sitesinden de Kleopatra plajı hakkında birçok bilgiye ulaşabilirisinz.