Blacklight (2022)

2022 yılı Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya ortak yapımı bir aksiyon gerilim film izle olan Blacklight, izleyicinin karşısına bitmek bilmeyen aksiyon sahneleriyle çıkıyor. Senaryosunu Nick May, Mark Williams ve Brandon Reavis’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Mark Williams oturuyor. Oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver Lampman ve Claire van der Boom gibi isimlerin bulunduğu film, Travis Block isimli bir hükümet ajanının yaşadığı olayları konu alıyor. IMDB’den 4.7 puan alan film hikayesi ise şöyle gelişiyor:

Washington D.C’de bir miting sırasında kadın hakları ve ırk eşitliği hakkında konuşan siyasi aktivist Sofia Flores, aynı akşam bir vur-kaç kazasında hayatını kaybetmiştir. Vietnam Savaşı gazilerinden olan Travis Block, şimdilerde FBI Direktörü Gabriel Robinson adına gizli bir ajan olarak çalışmaktadır. Travis her ne kadar bu işleri bırakıp kızı ve torunuyla vakit geçirmek istese de, Robinson onun kadar yetenekli ajanlara sahip olmadığı için onu pek de bırakmayı istemiyor. Bu sırada Travis’in peşine düştüğü gizli FBI ajanı Dusty Crane, Sofia Flores’in ölümüyle ilgili bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir gazeteci olan Mira Jones ile temasa geçer. Travis Crane’i Jones’un ofisinde bulur ancak kaçmayı başararak Jones ile müzede bir buluşma ayarlar.

Jones’u buluşma yerine kadar takip eden Travis, Crane’i yeniden yakalamaya çalışsa da; yine elinden kaçırır ancak iki FBI ajanı onu saf dışı bırakmayı başarır. Kısa süre sonra Travis ve Jones tanışır ve ona Crane’in de içlerinde bulunduğu, Flores gibi masum sivilleri öldüren ve FBI Direktörü Robinson tarafından yürütülen Unity Operation isimli gizli bir programdan bahseder. Bunun ardından Travis, Robinson’a bu konunun gerçekliğini sorsa da; Robinson’dan aldığı tek yanıt onun yoluna çıkmaması olur. Kısa süre sonra Travis’in ailesinin kaybolmasıyla birlikte Jones, Unity Operation’un altında yatan sırrı ve bu programın ölümüne neden olduğu herkesi ortaya çıkarmak için Travis ile işbirliği yapmaya başlar.

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