Staj mağdurları Ankara’da meydanlara iniyor

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına uygulanan adaletsizliğin giderilmesi için 12 Mart 2023 Pazar günü saat 12.00’de Ulus Özgürlük Anıtı önünde binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapılacak.

İstanbul Staj Sigortası Mağdurları Derneği Sözcüsü Ayhan Çekmez, yaptığı açıklamada, Her işte çalıştırılıp, sonra ‘sen stajyersin, öğrencisin’ deyip, hakları verilmeyen biz stajyer ve çıraklar, bu adaletsizliğin bitmesini, Staj giriş tarihimizin SSK başlangıcı olmasını istiyoruz. Tüm mesleklerin temeli stajyerler ve çıraklardır. Temeli sağlam tutmazsanız meslekler ölür. Stajyere ve çıraklara sahip çık ülkemizin geleceği sağlam olsun. Staj SSK başlangıcı olsun.

Ayhan Çekmez, Staj sigortası mağduriyetinin, meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan ve işyerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu açıkladı. Ayhan Çekmez, Verilen haklar sadece belli bir kesimi kapsadığı için ve bu hakların Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırı olduğu için, eksik verilen sigorta hakkımızı istiyoruz.. E-Devlet de, hangi gün ilk işe giriş tarihimiz gözüküyorsa, sigorta başlangıcımız o tarih olmalıdır. Bu yanıltıcı ve yanlış uygulama bir an önce bitmelidir. Ayhan Çekmez; Yurt dışında yaşayan staj yapan vatandaşa Türkiye’de sigorta hakkını verip yurt içindeki vatandaşa vermemek sosyal devlet ve adalet anlayışı ile bağdaşmaz. Çekmez, Staj ve çıraklık mağdurları olarak haklıyız ve bu sebeple emeğimizin, iş gücümüzün karşılığını istiyoruz. Staj giriş tarihimiz sigorta başlangıcı olmalıdır.



Ayhan Çekmez; ✓ SGK numarası var ✓ Tescil tarihi var ✓ SGK Kartı var E devlette ilk işe giriş tarihi olarak görülüyor. Nasıl olur da Emeklilik için geçerli olmaz. Stajyer ve çıraklar geleceğin ustaları, ülkemize gerçek katma değer sağlayacak yapı taşlarıdır! Stajyerin hak kaybı ciddi bir meseledir, daha fazla ertelenemez

KISA VE UZUN İŞ KOLU SİGORTA MUAMMASI

Kanunen imza yetkisi olmayan oy dahi kullanamayan bu çocuklardan 15-16 yaşlarında kısa süreli-uzun süreli sigorta ayrımı yapmasını beklemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çeken Salman, ” Yaşıtları top oynarken, iş yerlerinde üreten aktif olarak çalışan bu insanlar büyük mağduriyete uğramaktadır. Bunun yanında, böyle bir düzenleme yapılması kanun yapıcının çırak ve stajyerlere bakış açısını ve tutumunu ortaya koyacağından toplumun genelini ilgilendirir.” dedi.

STAJ SORUNU SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Seçimden önce staj sorununun çözülmesi gerektiğini kaydeden Ayhan Çekmez şöyle devam etti: “1999 yılı öncesi ilk etapta 240 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır. 18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Staj ve çıraklık mağdurları Ankara’da sesini duyuracak

Bunun için Ankara’da bir kez daha binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapacağız. Haklıyız, kazanacağız. Staj, mağduriyeti çözülmeli.” ve son olarak Emeğimiz elbet karşılık bulacak! Bizler Hak ve Adalet için mücadele edeceğiz. Gün birlik beraberlik günü! Bu hafta 12 Mart 2023 Pazar günü saat 12.00’da Ulus Özgürlük Anıtı önünde siz değerli Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Basın açıklamamızı yapacağız. Bekle bizi Ankara…şeklinde demeç verdi..