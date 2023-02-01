FM200 Söndürme Sistemi Nerede Kullanılır?

Yangın riski bulunan yerlerde, uygun söndürme sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Yangın güvenlik sistemleri firması olarak sunduğu hizmetlerle, her kullanım yerine uygun ürün seçenekleri sunuyor.

FM200 gazlı söndürme sistemi en çok tercih edilen ve üstün performansı bulunan söndürme sistemi olarak sunuyor. Tüm kullanım alanları için güvenli olarak temin ediyor.

FM200 Söndürme Sistemi Nedir?

FM200 söndürme sistemi, renksiz ve kokusuz söndürücü özelliği bulunan gaz olarak tanımlanır. HFC-227ea, HFC227 ve heptafloropropan ile apafluran içeren baskılayıcı gazdır. Pratik kullanım sağladığı için birçok alanda tercih ediliyor.

FM200 söndürme sisteminin kullanıldığı yerler arasında şunlar yer alıyor:

Test laboratuvarları,

Bankalar,

Elektrik odaları,

Bilgi işlem odaları,

Kütüphaneler,

Trafolar,

Askeri tesisler,

Kontrol odaları,

Kullanım alanları çok fazladır ve yangının kısa sürede kontrol edilmesini sağlar. Evenos firması, sektördeki deneyimi ve uzman kadrosu ile hizmetlerini sunuyor.

FM200 Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

FM200 söndürme sistemi, özel gaz bileşimi ile koruma altına alınan alanda yangın oluşmasını engeller. Hassas algılayıcı sistemleri ile yangın riski algılanan oda içerisini gaz ile doldurarak yangını oluşmadan önlüyor. Uzman elemanları ile kurulum yaptığı için sistemin sorunsuz çalışmasını çalışıyor.

Gazlı Söndürme Sistemleri Nelerdir?

Gazlı söndürme sistemleri, hassas ve önemli yerlerin yangın riskine karşı en iyi şekilde korunmasını sağlayan teknolojik sistemdir. Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri ile FM200, CO2, İnergen gazlı söndürme sistemleri seçeneklerini müşterilerine sunuyor. Otomatik gazlı söndürme sistemleri, yangınları hızlı bir şekilde söndürüyor ve yangının büyümesini, vereceği zararın önlenmesini sağlıyor.

Gazlı Söndürme Sistemi Özellikleri

Gazlı söndürme sistemleri, yeni nesil yangın önlemleri olarak geliştirilmiştir. FM200 gazlı söndürme sistemlerinin özellikleri hakkında açıklama yaparak, yeni sisteme ihtiyaç duyanların bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Söndürme sistemlerini, koruma altına alınacak olan oda ve alan dışında farklı bir yere kuruyor. Yangının söndürülmesi için odaya doldurulan söndürücü gaz, renksiz, kokusuz ve ozon tabakası için zararsızdır. Elektrik iletkenliği yoktur ve gaz boşalımı sonrasında herhangi bir iz bırakmaz. 10 saniye gibi kısa sürede boşalma yaparak, yangını anında söndürür.