2023 Yılında Endonezya Vize İstiyor Mu?

Endonezya, diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşlarını 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaf tutarken; hususi ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise Endonezya seyahatleri için ise vizeye tabidir.

Ancak Endonezya Türkiye vize anlaşması kapsamında T.C. vatandaşlarının belirli sınır kapılarından belirli bir süreliğine Endonezya’ya turist olarak vizesiz gitme hakkı bulunmaktadır.

Endonezya vize başvuru işlemlerine dair bilinmesi gerekenleri Türkiye’den yapılan Endonezya vize işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunan vize merkezi Vizem.net’in danışmanlarından Damka Kızılkoca’dan öğrendik.

Endonezya’ya Vizesiz Nasıl Gidilir?

Endonezya’ya vizesiz giriş için vize muafiyeti tanınan ülkeler Aralık 2015’te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenerek, vizesiz giriş yapılabilecek liman ve havaalanları belirlenmiştir; bu halde umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının, sadece turistik amaçlı ziyaretleri için belirlenen havalimanı ve limanlardan giriş yaparak gerçekleştirecekleri Endonezya ziyaretlerinde 30 gün süreyle vizeden muaf tutulmaktadır.

Vizesiz giriş yapılabilecek Endonezya havaalanları aşağıda listelenmektedir.

Bali (Denpasar), Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı

Batam, Hang Nadim Uluslararası Havaalanı

Cakarta, Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı

Medan, Kualanamu Uluslararası Havaalanı

Surabaya, Juanda Uluslararası Havaalanı

Yukarıda sıralanan sınır kapılarını kullanmayan veya Endonezya’ya gidiş amacı turistik olmayan Türk vatandaşları seyahat amaçlarına uygun Endonezya vizesini almalıdır.

Endonezya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Endonezya vize başvurusu; başvurulmak istenen vize türüne göre başvuru sahibi tarafından şahsen dış temsilcilik üzerinden, havalimanlarında sınırdan veya online olarak garantör tarafından yapılabilmektedir. Aşağıda farklı Endonezya vize başvuru yöntemlerine dair bilgiler verilmiştir.

Endonezya Kapı Vizesi Başvuru İşlemleri

Endonezya kapı vizesi, Türk vatandaşlarının turistik amaçlı seyahatleri için Endonezya Cumhuriyeti tarafından tanınan bir uygulamadır. Endonezya kapı vizesi için başvuru sahipleri gerekli belgeleri hazırladıktan sonra bir Endonezya sınır noktasından seyahatlerini gerçekleştirirken sınırdaki yetkili kişilere müracaat ederek başvuru yapabilmektedir.

Kapıda Vize Başvurusu Yapılabilen Endonezya Sınır Girişleri

Kapıda vize başvurusu yapılabilen Endonezya havalimanları aşağıda verilmiştir.

Zainuddin Abdul Majid, Batı Nusa Tenggara

Yogyakarta, Yogyakarta

Soekarno Hatta, Cakarta

Juanda, Doğu Java

Hang Nadim, Riau Adaları

Ngurah Rai, Bali

Sam Ratulangi, Kuzey Sulawesi

Kualanamu, Kuzey Sumatera

Hasanuddin, Güney Sulawesi

Kapıda vize başvurusu yapılabilecek Endonezya limanları aşağıda sıralanmıştır.

Benoa, Bali

Dumai, Riau

Batam Centre, Riau Adaları

Tanjung Balai Karimun, Riau Adaları

Bandar Seri Udana Lobam, Riau Adaları

Bandar Bentan Telani Lagoi, Riau Adaları

Sekupang, Riau Adaları

Citra Tri Tunas, Riau Adaları

Nongsa Terminal Bahari, Riau Adaları

Marina Teluk Senimba, Riau Adaları

Sri Bintan Pura, Riau Adaları

Kapıda vize başvurusunun yapılabildiği kara sınırı noktaları aşağıdaki verilmiştir.





Mota’ain, Doğu Nusa Tenggara

Tunon Taka, Doğu Kalimantan

Entikong, Batı Kalimantan

Aruk, Batı Kalimantan

Konsolosluk Üzerinden Endonezya Vize Başvurusu

Konsolosluk üzerinden Endonezya vize başvurusu için, başvuru sahipleri tarafından gerekli vize evrakları istenen kriterlere göre hazırlanır ve dış temsilciliğin e-mail adresine iletilir.

Online Endonezya Vize Başvurusu

Online Endonezya vize başvurusu, 30 günden uzun süreli için Endonezya’ya seyahat etmek isteyen kişiler adına Endonezya’da bulunan bir garantör tarafından yapılmaktadır. E-vize başvuruları, Endonezya online vize sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Endonezya elektronik vize başvurusu için ilk olarak başvuru sistemine bilgiler girildikten ve evraklar yüklendikten sonra, kullanıcı adı ile şifreyi içeren mail beklenir; kullanıcı adı ve şifre ulaştıktan sonra sisteme giriş yapılır. Başvuru yapılacak vize türünün seçilmesi, gerekli bilgilerin girilmesi ve evrakların yüklenmesi ile başvuru tamamlanır; başvuru onayı halinde e-posta ile bilgi verilir.

Endonezya online vize sisteminin ekran görseli aşağıdaki gibidir.

Endonezya Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Endonezya vizesi için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

En az 6 ay daha geçerliliği olan pasaport

Endonezya vize başvuru formu

Gidiş-dönüş uçak biletleri

Konaklama belgeleri

Covid-19 aşı kartı

4×6 cm boyutlarında 2 veya 4 adet fotoğraf

Endonezya Vize Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Endonezya vize başvuru ücreti; başvurulan vizenin türüne, giriş-çıkış sayısına, süresine ve başvuru yöntemine göre değişmektedir.

Farklı durumlara göre talep edilen Endonezya vize fiyatları aşağıda sıralanmıştır.

Tek girişli turist vizesi: 50 ABD doları

Multi girişli turist veya iş vizesi: 100 ABD doları

6 ay süreli vize: 50 ABD doları

1 yıl süreli vize: 90 ABD doları

2 yıl süreli vize: 160 ABD doları

Varışta vize: 35 ABD doları

Endonezya vize ücreti, başvurunun konsolosluklara yapılması durumunda ilgili konsolosluğun IBAN hesabına gönderilir; kapıda vize başvurusunun yapılması durumunda ise ilgili memurlara elden ödenir.

Vize Danışmanı Damla Kızılkoca Kimdir?

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır ve 2022 yılının şubat ayından beri VZM Grup Danışmanlık çatısı altında için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Galeri