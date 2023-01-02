Ressam Anne İle Güzel Sanatlara Hazırlık Online ve Atölye Kursları

GSL (Güzel Sanatlar Lisesi) ve GSF (Güzel Sanatlar Fakültesi) öğrencileri için çok önemli bir kurs takvimi yayınlandı. Ressam Anne olarak bilinen Gülasal Yıldız tarafından verilecek kurslar ile birlikte öğrenciler hem Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavlarına hazırlanmış olacak hem de Güzel Sanatlar Yetenek Fakültesine hazırlık yapmış olacaklar. Ressam Anne Gülasal Yıldız tarafından verilecek eğitimlerin kapsamına bakıldığında, atölye dersleri ve online dersler ön plana çıkıyor.

Ressam Anne Gülasal Yıldız’ın sahip olduğu tecrübe ve eğittiği sayısız öğrenci ile birlikte dünya çapında bir marka olduğu biliniyor. Sahip olduğu tecrübeyi ve yeni neslin ihtiyaç duyduğu temel bilgileri online ve atölye kursları ile anlatan Ressam Anne, dünyanın her yerinden öğrencilere ders veriyor. Dünyanın her yerinden öğrencilere sahip olan Gülasal Yıldız, Türkiye’nin birçok şehrinden öğrencilere ve ünlü sanatçılara Online Resim Kursu eğitimi sunuyor. Sahip olduğu üstün çizim tekniklerini öğrenciler ile paylaşan ünlü ressam, öğrencilerin yetenek sınavlarına ve Güzel Sanatlar Fakültesine sorunsuz bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

“Ressam Anne” Gülasal Yıldız Kimdir?

1983 doğumlu Orta asya Türkü olan Ressam Anne Gülasal Yıldız, öğrenimini 2014 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim fakültesinde Resim iş öğretmenliği bölümünde tamamlıyor. 4 dil bilen ünlü ressam, bu özelliği sayesinde dünyanın her noktasından öğrenciye sahip. Doğuştan yeteneğin yanı sıra azimli çalışmayı her konuşmasında vurgulayan Ressam Anne, yetiştirdiği öğrencilerin başarısı ile birlikte eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. İyi bir ressamın aldığı teorik bilgileri çok iyi pratik çalışmalar ile hayata geçirebileceğine inanan Ressam Anne, vermiş olduğu kurslar ile birlikte öğrencilerin sahip olduğu özgünlüğü ve farklı bakış açısını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ressam Anne uzun yıllardır sunmuş olduğu atölye dersleri ile birlikte sayısız öğrenci yetiştirdi ve sanat dünyasının genç dimağlarını besledi. Öğrencilerden aldığı güzel enerjiyi ve mesleğine duyduğu aşkı her defasında paylaşan Gülasal Yıldız, pandemi ile birlikte farklı bir bakış açısı geliştirdi. Online dersler vermeye başlayan ünlü ressam, 4 dil bilmenin verdiği avantaj ile birlikte dünyanın farklı noktalarından farklı milletten öğrencilere de çizim dersleri veriyor.

Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık

GSL yetenek sınavları öğrencilerin zorlanabildiği sınavlardır. Hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan kurslar arasında Ressam Anne Gülasal Yıldız da yerini almış durumda. Ressam Anne tarafından oluşturulan hazırlık programı kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yetenek sınavlarına çok daha özgüvenli bir şekilde hazırlanabiliyor. Ressam Anne’ye göre “Yetenek her zaman değerli olsa da çalışmak yeteneğin hakkını yerine getirmektir.” der. Bu bağlamda, eldeki yeteneği iyi bir eğitim ve azimli bir çalışma ile birlikte güzel bir sonuca dönüştürmek mümkün. Gülasal Yıldız tarafından verilen dersler, atölye dersleri ile birlikte yüz yüze olduğu gibi online dersler de sunulmaktadır.

Yetenek sınavlarında öncelikli talep edilen unsurları öğrencileri ile paylaşan Gülasal Yıldız, onların hayallerine giden yolda basamakları sorunsuz bir şekilde geçmesine yardımcı oluyor. Dünyanın farklı noktalarından farklı okul kabulleri için öğrencilerin başvuruda bulunduğu ünlü ressam, sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesi ve istenilen okullardan kabul alınması için gerekli olan tüm eğitimleri sağlıyor. Gülasal Yıldız’a göre, yetenekli bir öğrenci doğru bir eğitim ve sıkı bir çalışma programı ile birlikte kabul alamayacağı okul yok. Bu açıdan, Ressam Anne, sadece hedefi yüksekte olan öğrencileri çok iyi bir şekilde eğitmekle kalmıyor, onları doğru motivasyon unsurları ile birlikte hedeflerine yaklaştırıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesine (GSF) Hazırlık

Ressam Anne Gülasal Yıldız tarafından verilen eğitimler sadece Güzel Sanatlar Lisesine hazırlık sürecini kapsamıyor. GSF (Güzel Sanatlar Fakültesi) hazırlık süreci için de atölye ve online dersler sunan ünlü ressam, öğrencilerin hayalini kurduğu fakültelere kabulü için özel ders programları sunuyor. Güzel Sanatlar Fakültelerinin beklentileri en iyi şekilde bilen Gülasal Yıldız, öğrenciler ile yaptığı çalışmalarda öğrencilerin zayıf olduğu noktaları tespit ederek gelişmelerini sağlıyor. Bu sayede, sayısız öğrenciyi hayalini kurduğu okula ve fakülteye kazandırmış durumda.

Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık süreçleri hakkında sunduğu yüz yüze derslerin yanı sıra, online dersler de vererek, pandemi sürecinde öğrencilerine olabildiği kadar yakın durmaya gayret gösteriyor. Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın farklı noktalarında çok sayıda öğrenciye ve birçok ünlü isme online ders veren Ressam Gülasal Yıldız, her geçen gün daha çok tanınmaya ve marka olma yolunda ilerlemeye devam ederek, sanat severlerle buluşuyor.

İnstagram: @ressam.anne

www.ressamanne.com

www.resimsanatkursu.com