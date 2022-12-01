Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda BuzzFest eğlencesi

Kadıköy’de Kalamış Atatürk Parkı’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen BuzzFest 31 Aralık’ta kapılarını açıyor. Sadece Kadıköylülere değil tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan kış festivalinin buz pisti bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak ve katılımcılar yeni yıla BuzzFest coşkusuyla girecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda ilkini 2020 yılında düzenlediği ve yoğun ilgiyle karşılanan BuzzFest bu yıl da 31 Aralık 2022 – 5 Mart 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçen yıl 100 binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği ve eğlenceli vakit geçirdiği festival 360 metrekare buz pisti alanı, 105 metre kayma yolu ve 30 metre buz kaydırağı projesi ile bu yıl daha geniş bir alanda 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak.

ÇEVRE DOSTU BUZ PİSTİ

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki 2 spor sahası özel bir teknoloji kullanılarak buz pistine dönüştürüldü. Su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı pist çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Katılımcılar 30 dakika süreyle buz pistinde kayabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirebilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek. Kullanıcılar dilerlerse ilk 5 dakika temel paten kayma eğitimi de alabilecek. Ses ve ışık sistemleri ile renklendirilmiş festivalde buz pateni ve kaydırağın yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve özel günler için de sürpriz etkinlikler olacak.

BuzzFest pisti 5 Mart’a kadar her gün 10.00 – 22.30 saatleri arasında açık olacak.