Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Sertifika Töreni Gerçekleşti

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü infaz ve iyileştirme çalışmalarında gerek yükümlülere yönelik, gerekse personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli kurumlarla işbirlikli çalışmalar yapmaktadır.

Bu bağlamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün tüm personeline 23 Şubat-13 Eylül 2022 tarihleri arasında 8 ayrı grup çalışmasıyla “İlkyardım Eğitimi” düzenlenmiştir.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlü ve şüphelilerin infaz hizmet ve işlemlerini yürütürken personel ve insan sayısının fazla olması sebebiyle ilk yardım hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda planlanan ilkyardım eğitimi ile herhangi bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesinin önlenmesi amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaların, ilk yardım eğitimini tamamlayan personel tarafından yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Düzenlenen eğitim programında 155 personel, eğitimi başarıyla tamamlayarak ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kimlik kartı almaya hak kazanmıştır.

28.12.2022 tarihinde İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü‘nde eğitimin önemini vurgulamak ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI, , İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Yılmaz AYDIN; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris AKSOY; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Kalemi Burak Kaan SULAR; İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya SANCI; İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Volkan EREN ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katıldığı bir sertifika töreni düzenlenmiştir.

Törende İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, ilkyardım eğitimine verdikleri destek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Yılmaz AYDIN’a plaket takdimi yapılmıştır.

Sonrasında ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan 155 personeli temsilen İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya SANCI ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Volkan EREN’e ve kurum personellerimize eğitim sertifikaları verilmiştir.

Tören sonunda ilkyardım eğitmeni ve acil tıp teknisyeni Ayşe CEREN ilk yardım uygulamaları ile ilgili kısa bir bilgilendirme sunumu yapmıştır.

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