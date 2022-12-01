Durbakayım, Beklentiler, konut satışlarına set çekti

İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) ve TEKNİK YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DURBAKAYIM konuyla alakalı yaptığı değerlendirmede;

Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO’nun düşük faizli konut kampanyası yapacağına yönelik beklentiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hız verdiği sosyal konut hamlesinin genele yayılacağı yönündeki umutlar, konut satışlarına gem vurdu.

Konut satışlarında aylık bazda yüzde 34 seviyesinde gerçekleşen daralmanın bir diğer etkeni de yeni konut üretimindeki ivmenin hız kaybetmesi olarak gösterilebilir. Ancak yine de bardağın dolu tarafına bakmakta fayda var.

Tek tesellimiz yıllık bazda gerçekleşen konut satışların halen geçen seneye göre bir kademe yukarıda olması ve gayrimenkulün halen güvenli bir liman olarak görülmesi. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,0 artışla gerçekleşen 1 milyon 277 bin adetlik satışın Aralık ayında da devam etmesini bekliyorum.

Emlak Konut GYO ve kamu bankalarının yapacağı düşük faizli bir kampanyanın ise yıl toplamında 1 milyon 300 bin adetlik konut satış seviyesine çıkaracağını düşünüyorum.

Diğer taraftan kredi bulmadaki zorluğun her geçen ay giderek artması, ipotekli satışları daha çok dip seviyelere çekiyor. Bankaların kredi vermedeki isteksizliği, kamu bankalarında düşük faizli yeni bir kampanya başlayacağına yönelik beklentiler de yüzde 50’yi aşan düşüşün temelini oluşturdu.