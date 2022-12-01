Bursa Bilişim Avukatı Nerede?

Bilişim konusu son dönemlerde birçok alanı meşgul eden konulardan bir tanesini oluşturuyor. Bilgisayar ve internet teknolojisi yararlı amaçlarla kullanıldığı gibi kötü amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Bu bakımdan hukuk kuralları arasında Bilişim hukuku kavramında bulunuyor. Bilişim hukuku internet ve mobil cihazların yanlış ve kötü niyetle kullanılması durumlarını inceliyor. Bu anlamda bu işlem birçok kişiye istemsiz bir şekilde zarar verebiliyor. Kişiler bazı durumların suç olduğunu bilmeden yanlışlar yapabiliyor. Bu gibi durumlarda Bursa bilişim avukatı gibi adreslerden destek almak doğru bir seçeneği oluşturuyor. Bilişim suçu kişileri hiç ummadıkları anda suçlu pozisyonuna veya mağdur pozisyonuna düşürebiliyor.

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İnternet üzerinde ya da bilgisayar üzerinde kullanmış olduğumuz birçok seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerin bir kısmı bizlere gelir elde ettirirken bir kısmı ise sadece eğlence amaçlı oluyor. Ancak bu teknolojiyi hangi amaçla kullanır olursak olalım internet, bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden suç unsuru oluşturacak birçok faktör ortaya çıkabiliyor. Bu faktörleri yok etmek için ise herhangi bir işlem yapılamıyor. Bu gibi durumlarda bilişim suçları meydana gelebiliyor.

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