MÜSLÜMAN DİKKAT ET!

Yüce Allah; “Müminlerin hem bütün insanlıktan hem de bütün müminlerden sorumlu olduğunu, her türlü haksızlığın engellenmesini, din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasını, her müminin buna katkıda bulunmasını, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların adaletle çözülmesini, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almamız gerektiğini” Emretmiyor mu?

“Unutmayın, inananlar birbirlerine düşman olamazlar, bütün müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşleriniz arasında sulhu, barışı sağlayın, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini adaletle düzeltin, geliştirin. Haksızlık, adaletsizlik ve ahlâksızlıktan sakının.”

“Allah’tan başkasına bağlanmayın, başkasına boyun eğmeyin, başkasından yardım istemeyin, yardım beklemeyin, kullardan medet ummayın. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, tevekkül edin, günahlardan arınıp, azaptan korunun.”

“Müminlerin birlik, beraberliğini, aralarındaki bağlılığı, sevgiyi, saygıyı bozup İslâm toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan, bölücülükten, ayrımcılıktan sakının ki İlâhî merhamete ve şefkate mazhar olasınız.”

“Bu ayetlerin adaletle ve hakkaniyetle hükmeden Allah’ın hakkın, adaletin yerine gelmesi için gönderdiği ayetler olduğunu bildirip Allah âlemlere zulüm yapmak istemiyor.” Diyerek bizlere öğüt vermiyor mu?

(Hucurat, Âl-i İmrân, Nisâ, Hac, Fatiha ve Kur’an’ın temel öğretisi)

Şimdi bu ayetleri, Allah’ın bizden istediklerini iyice okuyup kendimizi sorgulayalım. Bizler bu ayetlerin neresindeyiz, ne yapıyoruz, nasıl yaşıyoruz?

Günlük hayatımızda, düşüncelerimizde, insani ilişkilerimizde, partiye, lidere bağlılık, itaat ve destekleme noktasında, insanlara ve özellikle din kardeşlerimize bakışımızda nasılız, ne yapıyoruz ve Allah hayatımızın neresinde?

Ve unutmayın herkesi kandırabilirsiniz, kendinizi bile kandırabilirsiniz ama Allah’ı asla. Allah insanların niyetini bilir, kalbini bilir, ciğerini bilir.

Ölmeyeceğine, mahşer günü hesaba çekilmeyeceğine, kıyamet gününü yaşamayacağına, ahiret hayatına inanmayanlara diyeceğim bir şey yok.

Ama Müslümanım, Allah’a iman ettim diyorsanız Rahmetli Naim Hocamız derdi ki; “Müslüman dikkat et.”